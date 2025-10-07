La nueva Facultad de Medicina de Badajoz llevará el nombre de Fernández Vara La Asamblea de Extremadura acogerá hasta el jueves un libro para recoger condolencias de la ciudadanía

Juan Soriano Martes, 7 de octubre 2025, 13:59

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha propuesto que la nueva Facultad de Medicina de Badajoz lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado domingo. La iniciativa ha sido bien acogida por la Universidad de Extremadura y se iniciarán los pasos para que se haga realidad.

Fernández Vara fue presidente de la Junta durante dos etapas, entre 2007 y 2011 y de 2015 a 2023. Exsecretario general del PSOE extremeño, actualmente era vicepresidente segundo del Senado. Falleció el pasado domingo en Badajoz debido a un cáncer de estómago que le fue detectado en 2023. Este lunes habría cumplido 67 años.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado que se pretende reconocer al expresidente extremeño, quien además era médico de profesión, «por su contribución importante tanto en ese ámbito como en la comunidad autónoma, por su trabajo y por su dedicación diaria a nuestra tierra».

Manzano ha explicado que la iniciativa se ha trasladado al rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero, para que sea estudiada. «Por supuesto, ha mostrado su predisposición y ha agradecido la propuesta a la presidenta, y ahora se realizará toda la tramitación administrativa para que esa maravillosa Facultad de Medicina de la que vamos a beneficiarnos muy pronto todos los extremeños lleve el nombre del presidente», ha añadido.

Libro de condolencias

Por otro lado, la Junta de Extremadura y la Asamblea de Extremadura han abierto este martes, 7 de octubre, un libro de condolencias en memoria del expresidente Guillermo Fernández Vara.

El ejemplar está ubicado en la Sala de la Autonomía del Parlamento extremeño. Las presidentas de la Cámara regional y del Gobierno extremeño, Blanca Martín y María Guardiola, respectivamente, han recogido ya sus condolencias.

El libro permanecerá en la sede de la Asamblea de Extremadura en Mérida hasta el próximo jueves, 9 de octubre. Toda la ciudadanía que desee podrá acceder a este simbólico espacio de la Cámara autonómica en horario de 10.00 a 19.00 horas.