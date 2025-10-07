HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade. A. M.

Vecinos, ministros, empresarios y sindicalistas en la despedida

La iglesia y la plazuela de la Magdalena se llenaron ayer de autoridades y ciudadanos para rendir un último homenaje

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

La pérdida de Fernández Vara es un mazazo emocional para los socialistas extremeños y de todo el país, donde se le escuchaba con atención por el sosiego que aportaba al debate y la defensa de los valores básicos del socialismo que llevaba por bandera. Fundamentalmente: corregir las desigualdades que vienen marcada por la cuna, la defensa de los servicios públicos, el sentido de Estado, la igualdad entre los territorios y la lealtad a la Constitución.

Justo antes de su sepelio, muchos socialistas se abrazaron. Como hicieron la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, con el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. O el diputado Patxi López con la representante en el Congreso por Badajoz Maribel López. Algunos compañeros de partido se mostraron muy afectados por la pérdida, como las exdelegadas del Gobierno, Carmen Pereira y Yolanda García-Seco.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra e históricos del partido como Paco Fuentes y Ramón Ropero estuvieron en una despedida donde no faltaron alcaldes de toda la región y militantes de base. «Es que a él íbamos con todo, con lo bueno y con lo malo», confesaba uno de los socialistas extremeños.

La sede del partido, frente al Ayuntamiento, estuvo abierta desde primera hora de la mañana para servir de punto de encuentro previo al sepelio.

Fernández Vara pudo haber sido ministro en dos ocasiones, pero no quiso dejar Extremadura. A su despedida llegaron cinco ministros. Además de la ya mencionada María Jesús Montero, estuvieron Luis Planas, Félix Bolaños e Isabel Rodríguez. El extremeño Carlos Cuerpo llegó a la vez que el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

En corrillos se pudo ver a socialistas de generaciones muy distintas, como Eduardo Madina o Manuel Chaves, que fue presidente de la Junta andaluza entre 1990 y 2009 y posteriormente vicepresidente del Gobierno, o el sevillano Juan Espadas. Igualmente, en Olivenza estuvieron presentes los actuales presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, recibió a Pedro Sánchez con varios de sus consejeros. Del PP también estuvieron los alcaldes de Cáceres (Rafa Mateos) y Badajoz (Ignacio Gragera). Por los populares asistió, entre otros, el expresidente emeritense del Senado entre 1996 y 1999 Juan Ignacio Barrero. Además acudió el expresidente extremeño José Antonio Monago, que coincidía en los últimos tiempos con Vara en el Senado.

Noticias relacionadas

«Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»

Los vecinos de Vara lo despiden entre aplausos

Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»

Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento

Pero no solo había políticos. Entre los muchos asistentes al funeral se pudo ver al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el empresario extremeño Ricardo Leal, la familia Rui Nabeiro y los responsables de las principales entidades bancarias en Extremadura. Entre ellos, Fernando Palacios, de Cajalmendralejo, y Urbano Caballo, de Caja Rural.

De igual forma, acudieron a expresar sus condolencias María Berrocal y Patrocinio Sánchez, responsables máximas en la región de Comisiones Obreras y UGT, respectivamente. También Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, así como numerosos antiguos consejeros que formaron parte de los distintos gobiernos socialistas.

Pero, sobre todo, en la plazuela de la Magdalena había ayer ciudadanos anónimos, gente que fue a rendir su último homenaje a una figura clave en el desarrollo de Extremadura que siempre se mostró cercano con cualquiera, independientemente de cuál fuera su cuna.

