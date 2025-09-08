HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Directo Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025
María Cremades, responsable de Tapiz Verde, en el discurso ciudadano en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura.

María Cremades, responsable de Tapiz Verde, en el discurso ciudadano en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura. J. M. ROMERO

María Cremades, autora del discurso ciudadano: «Los extremeños somos resistentes, firmes y capaces de todo»

La responsable de Tapiz Verde apeló a la capacidad de la región desde el caso de una empresa familiar de éxito

Juan Soriano

Juan Soriano

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:48

Nada mejor que el éxito de una empresa familiar, como la gran mayoría de las que existen en la región, para trasladar el mensaje de ... que Extremadura debe creer en su talento y mirar al mundo sin complejos. En eso incidió en el discurso ciudadano María Cremades, la responsable de Tapiz Verde, una firma extremeña que dio sus primeros pasos en 1989 y que desde su finca cacereña sirve césped de alta calidad. Entre otros lugares, sus productos se encuentran en jardines de uso público o privado, campos de golf y estadios de fútbol como el Santiago Bernabéu, Camp Nou, Metropolitano, San Mamés y Sánchez Pizjuán.

