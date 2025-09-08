María Cremades, autora del discurso ciudadano: «Los extremeños somos resistentes, firmes y capaces de todo»

Nada mejor que el éxito de una empresa familiar, como la gran mayoría de las que existen en la región, para trasladar el mensaje de ... que Extremadura debe creer en su talento y mirar al mundo sin complejos. En eso incidió en el discurso ciudadano María Cremades, la responsable de Tapiz Verde, una firma extremeña que dio sus primeros pasos en 1989 y que desde su finca cacereña sirve césped de alta calidad. Entre otros lugares, sus productos se encuentran en jardines de uso público o privado, campos de golf y estadios de fútbol como el Santiago Bernabéu, Camp Nou, Metropolitano, San Mamés y Sánchez Pizjuán.

El acto de entrega de las Medallas de Extremadura reserva desde hace años un espacio a una persona destacada para hablar en nombre de la sociedad extremeña. En su discurso, Cremades destacó que la región ha dejado huella en el mundo pero que puede seguir con esa labor. «Hagamos que Extremadura sea reconocida no solo por su pasado, sino por su futuro. Si somos capaces de trabajar unidos, Extremadura será referente mundial en todos los sectores», apuntó.

En su caso, afirmó que tras cuarenta años de actividad de Tapiz Verde la región es actualmente «un referente mundial en cuanto a producción de césped se refiere». Algo que, a su juicio, tiene mucho que ver con las características del campo extremeño y la dehesa. «Nuestra tierra soporta inviernos fríos y veranos extremos, eso hace que nuestra hierba crezca fuerte, vigorosa, y lo más importante, que esté preparada para la competición».

«Así somos los extremeños: resistentes, firmes, capaces de todo». Con ese espíritu dirige una empresa «que ha llevado a Extremadura al mapa mundial del deporte» y que colabora con la FIFA para los estadios de los Mundiales de Fútbol de 2026 y 2030.

Para conseguir este logro destaca la aportación del equipo de trabajadores, desde los mayores que han enseñado el oficio hasta los jóvenes formados en universidades y escuelas profesionales de la región. «Esa es la prueba de que la educación extremeña está lista para competir en cualquier lugar del mundo», apuntó.

También subrayó el papel de las mujeres en un sector que sigue siendo mayoritariamente masculino. Según explicó, recientemente ha acudido a Suiza a una reunión de la industria del césped en futbol, y había muy pocas mujeres responsables de las empresas participantes. «Y una de ellas extremeña», incidió.

Por ese motivo, lanzó el mensaje de que «Extremadura no tiene que conformarse con seguir a otros. Puede liderar. Podemos proyectar nuestros valores, nuestra creatividad y nuestro trabajo al mundo entero, como lo hicimos a lo largo de nuestra historia».

«Para conseguirlo, necesitamos instituciones que crean en nuestra capacidad, empresas que apuesten por la innovación, y ciudadanos dispuestos a trabajar», añadió. «Es tiempo de dejar de mirarnos con complejos y empezar a mirarnos con orgullo».