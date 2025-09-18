Navalmoral y Mérida son las únicas localidades que superan los 40 grados en España este jueves

Unos turistas se refrescan junto a unas fuentes en el entorno de la Alcazaba de Mérida.

S. V. Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:02

Navalmoral de la Mata y Mérida han sido las dos únicas localidades de España en las que el mercurio ha superado los 40 grados este jueves, 18 de septiembre. En concreto, los termómetros han alcanzado los 40,5 grados en la localidad cacereña, mientras que la capital de Extremadura ha soportado 40,2 grados.

De este modo, ambas localidades lideran la lista de municipios más calurosos de todo el país, según los datos aportados por la red de estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press.

Entre las diez localidades más calurosas del país hay otra extremeña, Plasencia con 39,6 grados. Le siguen en la región Madrigal de la Vera (39) y Navalvillar de Pela (38,9).

Las mínimas, por el contrario, se han dado en Nuñomoral (10,3 grados), Navalmoral de la Mata (14,6), Alburquerque (15), Barcarrota (15,2) y Fregenal de la Sierra (15,3).

Aviso amarillo por calor

Este viernes, 19 de septiembre, será el cuarto día consecutivo en el que Extremadura tenga activada la alerta amarilla por calor. Durante esta jornada, estará activa en las comarcas de Las Vegas del Guadiana y de Villuercas y Montánchez, entre las 13.00 y las 20.00 horas.

La predicción de la Aemet indica cielo poco nuboso con nubes altas, y con intervalos de nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos dispersos con tormenta, más probables en el norte.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, mientras que las máximas lo harán en descenso. Los termómetros marcarán entre 20 y 34 grados en ambas provincias.

Habrá viento del sur o sureste; será variable y flojo, con intervalos de viento moderado y sin descartar rachas ocasionales fuertes o muy fuertes.