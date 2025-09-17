Localidades extremeñas más calurosas este miércoles

M. Fernández Cáceres Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:16 Comenta Compartir

Badajoz ha registrado este miércoles 39,9 grados, la segunda temperatura más alta del país. Otras dos localidades extremeñas se han situado en la lista de las más calurosas de la jornada a nivel nacional: Mérida con 39,6, la cuarta más alta; y Jerez de los Caballeros con 38,9, la décima.

Además, diez estaciones meteorológicas más han marcado 38 o más grados: Alconchel (38,6), Villanueva del Fresno (38,5), Zarza la Mayor (38,4), el aeropuerto de Badajoz (38,4), Navalmoral de la Mata (38,3), Barcarrota (38,3), Aliseda (38,2), Villafranca de los Barros (38,1), Plasencia (38,1) y Olivenza (38).

La Aemet ha activado alerta por calor en zonas de ocho comunidades autónomas y en el caso de Extremadura, en la totalidad de la región. Una masa de aire cálido está provocando las temperaturas de verano que se están registrando esta semana y que según la previsión, alcanzan este jueves su pico máximo, con valores que estarán hasta 15 grados por encima de lo normal para la época.

Ayer, Badajoz también se situó en el ránking nacional con 38,9 grados, en la cuarta posición de una lista que encabezó El Granado, en Huelva, con 39,5 grados. Los termómetros marcaron 38,3 grados en Mérida y Olivenza, novena y décima localidad más calurosa a nivel nacional.

Esta madrugada se podrían registrar noches tropicales en algunos puntos de la región, es decir, que los termómetros no bajen de 20 grados. Mañana, continúan las temperaturas significativamente altas para esta época del año y se volverá a activar la alerta amarilla en las Vegas del Guadiana y Villuercas-Montánchez desde las 13.00 a las 20.00 horas.

En ciudades como Mérida, Navalmoral de la Mata y Plasencia se podrán alcanzar hasta 39 grados, mientras que en otras como Badajoz, Don Benito y Coria se llegará a los 38.

El viernes, la Aemet no prevé de momento activar ninguna alerta por calor. En general, las máximas se situarán entre 36 y 33 grados, una situación que se asemeja a la predicción del sábado.

El domingo ya habrá un notable descenso de las temperaturas máximas, que estarán entre 27 y 23 grados de manera general.