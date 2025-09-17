Extremadura activa por segundo día consecutivo el aviso amarillo por altas temperaturas

S. V. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:00 | Actualizado 11:55h. Comenta Compartir

Por segundo día consecutivo, Extremadura estará en alerta amarilla por altas temperaturas, que podrán alcanzar los 38 grados en algunas zonas. Desde el pasado agosto, la región no experimentaba registros tan elevados, pero la despedida de la estación de verano traerá de vuelta los 40 grados centígrados durante esta semana.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la comunidad experimentará este miércoles, 17 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas significativamente altas. Así, los termómetros registrarán un ligero ascenso, de modo que oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 40 de máxima en Badajoz, así como entre los 20 y los 37 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos y de dirección variable, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Es por ello que la comarca pacense de Vegas del Guadiana y las cacereñas de Villuercas y Montánchez, y norte de la provincia de Cáceres, continuarán esta jornada en aviso amarillo por altas temperaturas.

En concreto, los avisos se activarán en las tres comarcas extremeñas a las 13.00 horas y permanecerán vigentes hasta las 20.00 horas, según los datos de la Aemet recogidos por Europa Press.

En el caso de la comarcas de Vegas del Guadiana se prevén temperaturas máximas de 38 grados a lo largo de la jornada, mientras que en Villuercas y Montánchez se podrán alcanzar los 37 grados, y en el norte de la provincia de Cáceres, las máximas serán de 36 grados.

38,9 grados en Badajoz

Este martes, 16 de septiembre, tres localidades extremeñas se situaron entre las diez más calurosas a nivel nacional. En concreto, se trata de Badajoz (38,9 grados), Mérida (38,3) y Olivenza (38,3). Le siguen en la región Barcarrota (38,2) y Jerez de los Caballeros (38,1).

Por el contrario, las mínimas se dieron en Nuñomoral (11 grados), Alburquerque (13,6), Navalmoral de la Mata (14,1), Fregenal de la Sierra (14,3) y Villafranca de los Barros (14,6).