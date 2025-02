Si soy de Muface, ¿puedo cambiarme a la Seguridad Social?

Cada año, los funcionarios pueden elegir que su atención sanitaria sea por Muface a través de compañías privadas o por la Seguridad Social y, ... si quieren cambiar de entidad, pueden hacerlo en el mes de enero. Eso sí, solo se admite una solicitud por año.

Dicha petición debe realizarse bien por la sede electrónica de Muface o descargando el impreso en su página web y enviándolo por correo postal o acudiendo a otros registros. También se puede solicitar cita previa pero Muface no lo suele recomendar debido a la saturación que se produce a principios de año en algunas de sus oficinas.

Hay que recordar que en la mayoría de los casos los funcionarios optan por la sanidad concertada. En concreto, un 72 por ciento se decanta por esa opción. En el año 2024, por ejemplo, un 34% eligió la compañía Adeslas, un 25% Asisa y un 13% DKV. El restante, un 28%, acudió a la sanidad pública.

Pero, ¿qué cubre la sanidad concertada a los mutualistas de Muface? Según la cartera de servicios vigente en el periodo de 2022 a 2024, incluye la atención primaria, especializada, urgencias, emergencias, transporte para la asistencia sanitaria, así como salud bucodental, podología y terapia psicológica, entre otras, además de programas preventivos, cuidados paliativos, rehabilitación y un diagnóstico y tratamiento de la esterilidad.

Asimismo, atiende la cirugía plástica, estética y reparadora siempre y cuando guarde relación con un accidente, una enfermedad o una malformación congénita.

Un 6% de los extremeños son mutualistas, lo que sitúa a esta región, junto a Andalucía, con el mayor porcentaje del país

En España, Muface gestiona el seguro de salud de un millón y medio de personas. Son funcionarios que trabajan en los ministerios de la Administración General del Estado, además de en cuerpos específicos como la Policía Nacional o los inspectores de Hacienda y de Trabajo, así como empleados de distintas comunidades autónomas como los docentes de Primaria, Secundaria y Universidad.

Extremadura es la región, junto con Andalucía, que mayor porcentaje tiene de mutualistas. En ambas ronda el 6% sobre la población general, según los datos que proporciona la Fundación IDIS.

Clínicas privadas

Y todas esas personas viven ahora con incertidumbre por la crisis generada para cubrir el nuevo concierto. A ellas se suman los profesionales, clínicas o centro sanitarios privados que tienen como principales pacientes a los funcionarios de Muface. Ellos también podrían ver reducido su volumen de negocio.

Por otro lado, la sanidad pública puede verse presionada, según defienden los sindicatos, ante la llegada de muchos más pacientes a los que atender. Ante eso, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que el Sistema Nacional de Salud está «preparado» para absorber al millón y medio de funcionarios de Muface.

Sin embargo, no todos los agentes creen en ese mensaje de tranquilidad y ya está habiendo movilizaciones en Extremadura. A principios de esta semana, unos 200 representantes del sindicato CSIF se concentraron a las puertas de la Delegación del Gobierno de Badajoz para expresar su malestar ante la posibilidad de quedarse sin Muface si el Gobierno no logra un acuerdo con las aseguradoras. Si la crisis no se soluciona ya han avanzado que continuarán las protestas.