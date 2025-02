«Tengo un análisis para marzo de 2025 y si quitan Muface no sé dónde me atenderán»

Ladislao Reveriego ha sido docente durante cuatro décadas. Primero maestro y luego profesor de Educación Secundaria. Pertenece a Muface desde 1975, cuando se creó este ... organismo de adscripción para los funcionarios.

Ha ejercido su profesión en Andalucía y en Extremadura y siempre ha recibido atención sanitaria por Muface. Tiene 72 años, se jubiló en 2012 y continúa yendo al médico a través de una compañía de seguros de salud privada.

«Ahora estamos con la incertidumbre porque parece que nos quitan Muface. Estamos todos muy preocupados», dice Ladislao. Tanto es así que incluso ha pedido precios a una aseguradora para saber cuánto le costaría un seguro sanitario.

«Tengo un análisis para marzo de 2025 y con esta incertidumbre no sé dónde me atenderán. Está en el aire. No sé si será Muface, con mi aseguradora de siempre o no», dice consciente de que tendría que hacer el cambio a la Seguridad Social y le atenderían.

45.000 Afectados La atención sanitaria de 45.000 extremeños está en el aire después de que las aseguradoras de Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no hayan acudido al concurso del nuevo convenio para 2025 y 2026. Queda desierta la licitación por primera vez en la historia, un hecho que está generando mucha incertidumbre entre los adscritos a este modelo, que sobre todo son profesores, empleados de la Administración y policías.

«No dudo de que tengan mejores medios, pero también es cierto que está colapsada. Conozco a gente que ha tenido la misma dolencia que yo y le han operado diez meses después que a mí. Una enfermedad se agrava cuando se espera demasiado», comenta Ladislao.

«Ahora, con esta edad, ya tenemos que ir al médico de manera más rutinaria. Yo voy cada seis meses y con esta cuestión hay muchas dudas», afirma Reveriego.

Su esposa también es maestra jubilada y está en la misma circunstancia que él. «Ahora mismo tiene una dolencia en el pie, pero ya duda de qué hacer. Si operarse o no porque luego las revisiones no sabe dónde las realizará», detalla.

«Ante esta situación de incertidumbre parece que ya no podemos ponernos enfermos porque el convenio se acaba el día 31 de diciembre y, aunque tienen la obligación de atender un mes más o incluso más tiempo hasta que haya un nuevo contrato, hay profesionales médicos que incluso nos están diciendo que no saben qué pasará», lamenta Ladislao, que espera que esta crisis se solucione cuanto antes.