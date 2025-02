«Soy diabético; si de pronto me quitan a mi médico de siempre en Muface, qué hago»

Solo en la familia de Rafael Estévez, un funcionario de prisiones jubilado, hay seis integrantes que reciben asistencia sanitaria por una aseguradora de Muface. A ... la incertidumbre que en las últimas semanas está viviendo este cacereño, se suman la de su mujer, su hija y tres nietos.

«Ya lo hemos hablado entre nosotros, al igual que es uno de los principales temas de conversación entre amigos que también son de Muface», asegura Rafael ante la crisis desatada entre el Gobierno y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

Las principales aseguradoras no se han presentado a la licitación del Ejecutivo para el nuevo concierto y ahora su asistencia sanitaria está en el aire. «Tenemos la esperanza de que se pueda arreglar, de que lleguen a un acuerdo, pero mientras tanto tenemos muchas dudas», reconoce Estévez, que se ha puesto en contacto con el sindicato CSIF por si podían aportarle más información.

«Suelo ir al médico mensualmente y me manda análisis porque soy diabético. Si de pronto me quitan a mi doctor de siempre, qué hago», se pregunta este hombre de 76 años.

45.000 Afectados La atención sanitaria de 45.000 extremeños está en el aire después de que las aseguradoras de Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no hayan acudido al concurso del nuevo convenio para 2025 y 2026. Queda desierta la licitación por primera vez en la historia, un hecho que está generando mucha incertidumbre entre los adscritos a este modelo, que sobre todo son profesores, empleados de la Administración y policías.

Antes tenía un especialista que le atendía hasta que reguló su tratamiento y ahora es el médico de familia de su aseguradora la que le realiza el seguimiento. «Además, me suele mandar análisis. Si no podemos seguir en Muface, tendremos que cambiarnos a una Seguridad Social totalmente colapsada», lamenta.

«Además, no veo que haya ninguna previsión. Nadie sabe nada y todo son dudas. Es una incertidumbre y más a nuestra edad, que es cuando tenemos que acudir más al médico», dice. En su caso le han operado en dos ocasiones y, en 15 días, le intervendrán por tercera vez de cataratas. «Al menos la operación la tengo prevista ahora. Si llega a ser más tarde, en febrero por ejemplo, estaría mucho más nervioso porque puede que ya no me atendieran en Muface y estaría en la Seguridad Social. Ahí entiendo que tendría que entrar en lista de espera y la patología se iría agravando», indica Estévez, que cree que «este problema es más político que económico».