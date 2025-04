Vara: «Extremadura empieza a descubrir el gobierno PP-Vox»

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, deseó este jueves «fervientemente que el impulso transformador ... e industrializador» dado a Extremadura por el expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, «no se vea truncado» por el cambio de gobierno en la región tras las elecciones de mayo.

María Jesús Montero realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en Mérida, acompañada por el expresidente de la Junta y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, momentos antes de participar en un acto público con motivo del inicio del curso político del PSOE regional.

En este sentido, subrayó la apuesta realizada en las anteriores legislaturas por Vara en las políticas de bienestar, económicas, de igualdad o en «ser vanguardia» en la lucha contra el cambio climático a partir de la propia industria que se genera con las energías alternativas o renovables. Un aspecto este último que ha sido, en su opinión, la «seña de identidad» del anterior legislatura en Extremadura.

«Ningún tipo de retroceso»

Así, aseveró que estas apuestas, sobre las que espera que no haya «ningún tipo de retroceso», han permitido que Extremadura empezara a converger con el resto de España en aspectos como el PIB per cápita o las cifras de desempleo. En este sentido, María Jesús Montero puso de relevancia que, según los últimos indicadores, Extremadura había abandonado la última plaza que había tenido históricamente en PIB per cápita para ocupar la tercera posición en ese sentido.

«Es decir, dos comunidades autónomas que han crecido menos que esta comunidad, que si ustedes se fijan en las cifras verán que en los últimos dos o tres años ha experimentado un crecimiento realmente a admirar y, sobre todo, a seguir consolidando para la mejor oportunidad de empleo del conjunto de los extremeños», expuso.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que, cuando algunas personas se sorprenden con los resultados electorales del 23 de julio, es porque aún no se han dado cuenta de que el PSOE no solo es el partido que «mejor entiende a España», sino el que «mejor trabaja» por los españoles.

Asimismo, Fernández Vara ha asegurado que, aunque el Gobierno de España en este momento está en funciones, el PSOE no lo está. «Con esto lo que os digo es que el Gobierno hay cosas que no puede hacer y algunas ni decir, pero los socialistas no estamos en funciones y las podemos decir y las tenemos que decir y las tenemos que repetir machaconamente todos los días», ha recalcado.

En este sentido, ha llamado la atención sobre que en España se está librando una «verdadera batalla por la libertad, por la igualdad y por la convivencia» y ha incidido en que del pasado 23 de julio salieron unos resultados de las urnas que evidencian que «España necesita políticas y políticos que la entiendan» cómo es, con su «complejidad» y «diversidad».

«Esa es la mejor manera de querer a la patria, entenderla como es, no como queremos que sea, sino como realmente es y como realmente se comporta. Y ese es el reto que tenemos compañeros y compañeras por delante, que es un reto espectacular», ha remarcado.

Asimismo, ha lamentado que en Extremadura se esté empezando a descubrir lo que significan los gobiernos de PP y Vox y que se esté viendo lo que no incluyeron en el acuerdo de gobernabilidad, al que llegaron al caer «como ingenuos» en la estrategia que marcó el PSOE al querer ir a una investidura a sabiendas, ha dicho, de que no iba a prosperar.

Así, Vara ha lamentado que se están desprogramando obras de teatro en pueblos o eliminando estatuas de las plazas. «Ha sido llegar PP y Vox al gobierno y eliminar la participación de los grupos políticos en el Día de Extremadura. Aquí no existen partidos, solo existe una presidenta, que lo es legítimamente, pero no puede olvidarse ningún día que lo es no habiendo sido la más votada para tal fin», ha concluido.