Más de la mitad de las viviendas se compran al contado en Extremadura

A 'tocateja'. Sin necesidad de hipoteca se compran la mayoría de las viviendas en Extremadura. Sin embargo, en los primeros meses del año se ... nota un repunte de las operaciones acompañadas de crédito hipotecario, una tendencia que ya se inició en 2024 y que se debe a las mejores condiciones que ofrecen para estos préstamos las entidades bancarias.

Parte del alza en la firma de hipotecas se debe a las familias que aplazaron sus compras por la fuerte subida de los tipos de interés –a causa de la política antiinflaccionaria del BCE (Banco Central Europeo)– y que han ido poco a poco retomando sus planes de adquisición de una vivienda. Porque, según detectan en las inmobiliarias, lo habitual es que las familias que buscan una casa necesiten de un crédito hipotecario para completar la operación.

Es otro tipo de comprador, el que lo hace para invertir, el que paga al contado. Y parece que es mayoría, según se extrae de las estadísticas del Consejo General de Notariado. En los dos primeros meses de 2025 –los datos más actualizados– el 53% de las viviendas que se adquirieron en Extremadura lo hicieron sin recurrir a una hipoteca.

Son las personas que ven el sector inmobiliario como una buena inversión quienes pagan a 'tocateja'

A lo largo de 2024 fueron más de un 55% las operaciones al contado y en 2023 superaron el 60%. «Es cierto que hay un porcentaje elevado de operaciones que se hace sin hipoteca», reconoce Antonio Correa, de la inmobiliaria García Márquez. Sin embargo, su experiencia en la ciudad de Badajoz le dice que no son tantas como marca la estadística, al menos en los grandes núcleos de población de Extremadura.

Una visión similar aporta Manuel Cabrera, gerente de Viprés, cuyo negocio está muy centrado en Mérida y en la ciudad de Cáceres. «Es cierto que es en las poblaciones de mayor tamaño donde el mercado se mueve más, pero las compras sin hipoteca no representan más del 30% o 35%; sí se puede producir algo así en los pueblos, donde las casas pueden costar 40.000 o 50.000 euros, que son cantidades que hay gente que sí puede pagar», señala.

Inversores

Al mismo tiempo que las mejores condiciones hipotecarias han animado el mercado inmobiliario con las familias; la tendencia a la baja de los tipos de interés están llevando a los inversores a girar su mirada otras vez hacia el ladrillo.

La baja remuneración de los depósitos bancarios –con tipos que se mueven a la baja en consonancia con las decisiones del BCE– hace que los inversores de perfil más conservador opten por la compra de inmuebles. «La gente tiene el ladrillo como una garantía de inversión», asegura el gerente de la inmobiliaria García Márquez.

Este perfil de comprador que destina sus ahorros a la inversión inmobiliaria busca de una rentabilidad mayor –a través del alquiler– que la que encuentra en los bancos.

El constante movimiento al alza de los precios de la vivienda es otro de los factores que anima a los inversores a adquirir viviendas. «Aunque la rentabilidad no sea la esperada, el inmueble se revaloriza», comenta Correa.

Por el momento, las inmobiliarias no detectan que detrás de estas compras al contado haya fondos de inversión.