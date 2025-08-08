HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Promociones de viviendas en la avenida de Elvas, en Badajoz. Arnelas
Mercado inmobiliario extremeño

Más de la mitad de las viviendas se compran al contado en Extremadura

Las estadísticas del Colegio Notarial indican que solo se piden préstamos hipotecarios para el 47% de las operaciones

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:22

A 'tocateja'. Sin necesidad de hipoteca se compran la mayoría de las viviendas en Extremadura. Sin embargo, en los primeros meses del año se ... nota un repunte de las operaciones acompañadas de crédito hipotecario, una tendencia que ya se inició en 2024 y que se debe a las mejores condiciones que ofrecen para estos préstamos las entidades bancarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  3. 3 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  4. 4 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  7. 7 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  8. 8

    El multacar vuelve a las calles de Badajoz: este es el día en el que comenzará a sancionar
  9. 9 Un empresario cosmético alemán visita España y alucina con Mercadona: «No lo entiendo»
  10. 10 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Más de la mitad de las viviendas se compran al contado en Extremadura

Más de la mitad de las viviendas se compran al contado en Extremadura