HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves 7 de agosto en Extremadura?
Extremadura es la región en la que se firman más hipotecas a tipo variable. Hoy
Mercado inmobiliario extremeño

La bajada del euríbor alivia la presión de las hipotecas en las familias extremeñas

La cuotas que se pagan en la región se han reducido unos diez euros al mes en el último año y continúan como las más bajas del país

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:08

Extremadura es la comunidad autónoma en el que las hipotecas a tipo variable –en su inmensa mayoría vinculadas al euríbor– tienen un mayor ... peso sobre el total. En el primer trimestre del presente año fueron más del 46% de los créditos hipotecarios que sobre viviendas se formalizaron en la región. Se trata de la tasa más elevada del país: la media nacional no alcanza el 33%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  3. 3 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  4. 4 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  5. 5

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  6. 6 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  7. 7 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  8. 8 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  9. 9 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  10. 10 Rodeada de sierras y con agua cristalina: así es la única playa de Bandera Azul en la provincia de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La bajada del euríbor alivia la presión de las hipotecas en las familias extremeñas

La bajada del euríbor alivia la presión de las hipotecas en las familias extremeñas