La bajada del euríbor alivia la presión de las hipotecas en las familias extremeñas

Extremadura es la comunidad autónoma en el que las hipotecas a tipo variable –en su inmensa mayoría vinculadas al euríbor– tienen un mayor ... peso sobre el total. En el primer trimestre del presente año fueron más del 46% de los créditos hipotecarios que sobre viviendas se formalizaron en la región. Se trata de la tasa más elevada del país: la media nacional no alcanza el 33%.

Es un comportamiento habitual entre los compradores extremeños, que son los únicos del país entre los que en el último año se han incrementado el porcentaje de hipotecas referenciadas al euríbor.

Es más, ahora sí en compañía de otros territorios, esa apuesta por el tipo variable en sus préstamos hipotecarios se está viendo impulsada en los últimos meses en Extremadura debido a la tendencia a la baja del euríbor, que cerró el mes de julio del presente 2025 en su tasa más baja desde agosto de 2022.

La cifra 439,1 euros es la cuota media mensual que se ha pagado en los últimos doce meses en las hipotecas sobre viviendas en Extremadura; es la menor cuantía del país y unos 300 euros inferior a la que marca la media nacional

Esa preferencia por los préstamos hipotecarios a tipo variable en Extremadura es la causa principal para que las cuotas mensuales de las hipotecas que se pagan en la región se estén moviendo a la baja. La caída del euríbor, de la mano de las repetidas bajadas de los tipos de interés aprobadas por el BCE (Banco Central Europeo) una vez controlada la crisis inflacionaria, ha provocado que en el último año los extremeños estén pagando unos diez euros de menos cada mes por la letra de su hipoteca. La cuota media mensual que se ha pagado en la región durante los últimos doce meses es de 439,1 euros, según la estadística inmobiliaria que elabora todos los trimestres el Colegio de Registradores, lo que significa un 2,3% menos que en el ejercicio anterior.

Se trata de la cuantía más reducida de todas las comunidades autónomas y muy alejada de la media nacional, que se va por encima de los 740 euros al mes.

Un 23,5% del salario

No solo se reducen en Extremadura las mensualidades, también lo hace la presión sobre las economías familiares que suponen las hipotecas.

A pesar de que Extremadura tiene los salarios más bajos del país, los extremeños hipotecados han tenido que dedicar en el último año un 23,5% de sus nóminas a las cuotas de los créditos hipotecarios. En los doce meses anteriores, esa tasa era del 26%, dos puntos y medio superior. Con ese descenso, la proporción de sus sueldos que destinan los extremeños al pago de sus hipotecas se establece como la menor entre todas las comunidades autónomas y se queda casi nueve puntos por debajo de la media nacional. Por ejemplo, en regiones como Baleares las cuotas de las hipotecas suponen más de la mitad del salario y en Madrid se roza el 40%.