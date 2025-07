Miquel Roca destaca que Muñoz Torrero diera ánimos en 1812 a un país entero

J. López-Lago Miércoles, 16 de julio 2025, 07:30 Comenta Compartir

El documental sobre el extremeño Diego Muñoz Torrero ya ha entrado en la recta final de su producción para su estreno este otoño. La vida ... de este sacerdote liberal nacido en 1761 en Cabeza del Buey (Badajoz) va a ser llevada a la pantalla por la productora madrileña Not too late, que reivindica así una figura casi desconocida que sin embargo metió a España en la modernidad gracias a la Constitución de 1812, la cual impulsó este extremeño. 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero' no solo ficciona la vida del clérigo que terminó huyendo a Portugal perseguido por el régimen absolutista de Fernando VII sino que aporta testimonios de especialistas y conocedores de su figura. En total se han grabado 14 entrevistas y el trabajo está ya en la fase de montaje.

Reconocido por los propios autores del documental, uno de los testimonios más emotivo de los que se podrán ver en la pieza dedicada a Muñoz Torrero es el de Miquel Roca, uno de los dos únicos padres de la Constitución de 1978 aún vivos (el otro es Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón), que reconoce la influencia del texto liberal de Cádiz en aquel otro que aún mantenemos como norma general de relación entre los españoles. Para Miquel Roca, y así lo expresa para el documental 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero', la Carta Magna promulgada en Cádiz, de la que el extremeño fue el ponente principal, fue un momento vital para el ánimo del país. «Siempre sostengo -declara Miquel Roca- que una Constitución es mucho más que su letra, y la de 1812 tenía mucho de música, que era de recuperar el orgullo, de decir 'ahí estamos'». La pieza audiovisual cuenta además con la participación de una de las personas clave en todo este proyecto, la profesora y escritora Elvira Roca Barea quien, en uno de sus libros más vendidos, 'Fracasología: España y sus élites: de los afrancesados a nuestros días', dedicó varias páginas a la figura de Diego Muñoz Torrero, haciendo hincapié en los motivos del sonoro olvido sufrido por uno de los personajes más relevantes de la historia española contemporánea. En este documental la escritora se refiere, entre otros episodios, a su discurso «formidable» de 1810 que ella compara con «Atenea saliendo de la cabeza de Zeus» para ilustrar cómo «irrumpe abruptamente» un liberalismo en España que «era invisible porque (a los liberales) los tapa el afrancesamiento». MÁS INFORMACIÓN Historiadores de prestigio ensalzan a Muñoz Torrero por «romper los esquemas» de la época

«En cualquier otro país una figura como Muñoz Torrero estaría en lo más alto» Es hora de que hable Muñoz Torrero Por otro lado, uno de los datos más sorprendentes al investigar la vida del autor del histórico discurso que abrió las Cortes de Cádiz es que Muñoz Torrero no dejó nada escrito. De su puño y letra tan solo disponemos de su firma en las últimas páginas de la Constitución de Cádiz como diputado por Extremadura. Al examinar su rúbrica, la grafóloga Macarena Arnás define al liberal de Cabeza del Buey en el documental como alguien «con un pensamiento obsesivo». Habla de él como alguien con capacidad de reflexión y profundidad en los temas, además de una persona con una buena memoria, aportando así más detalles al perfil de este personaje extremeño de trascendencia mundial, pero que falleció en 1829 en una mazmorra en San Julián de Barra, Portugal, por una serie de avatares que el documental desgrana por primera vez para divulgar la figura de Muñoz Torrero.

