Historiadores de prestigio ensalzan a Muñoz Torrero por «romper los esquemas» de la época El académico Enrique Moradiellos y el doctor Gonzalo Butrón hablan con pasión del clérigo y político liberal de Cabeza del Buey en el documental 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero' que produce 'not too late'

El documental 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero' va tomando forma. Inspirado en la vida y trayectoria del sacerdote y político extremeño Diego Muñoz Torrero (Cabeza del Buey, 1761-San Julián de Barra, Portugal, 1929), la pieza audiovisual se estrenará este otoño. La idea es divulgar su figura y hacer justicia sobre este personaje que llevó a España a la modernidad con sus ideas liberales, un atrevimiento que a priori no cuadraba pese a su condición de clérigo.

La productora 'not too late' ha ficcionado su presencia para que el protagonista narre su vida en primera persona con una voz en off (aportada por el cantautor Luis Pastor). El relato, que recorre su apasionante vida desde su nacimiento en Extremadura hasta su exilio en Portugal antes de morir en una celda de castigo, se complementa con entrevistas a personas que mejor conocen la biografía y el legado de Muñoz Torrero, así como con especialistas del inicio del liberalismo en España, época que alumbró la primera Constitución española en 1812, de la que él fue el ponente principal defendiendo por primera vez muchos de los derechos que hoy disfrutamos.

Entre otros testimonios, la pieza audiovisual que se estrenará a finales de este año, y de la que HOY ofrece un adelanto, cuenta con la participación de Ana Belén Valls, alcaldesa de Cabeza del Buey, localidad natal del sacerdote y actual presidenta de la Fundación Muñoz Torrero, que expone su opinión sobre una de las vías principales que explora el documental: el olvido en la historiografía española de una figura fundamental para comprender el devenir político de nuestro país, de otros europeos y de la mayoría de los hispanoamericanos.

También se manifiesta sobre ello el historiador y miembro de la Real Academia de Historia, Enrique Moradiellos, que habla de que «rompe esquemas» y alude a la condición, en teoría contradictoria, de clérigo católico y de firme defensor de las libertades para tratar de justificar ese tan injusto como clamoroso olvido del papel de Diego Muñoz Torrero, como cabeza visible del amplio grupo de diputados extremeños que participaron en la redacción de la Constitución de 1812.

Sobre la primera carta magna de la historia de España, el documental cuenta también con el testimonio de uno de sus máximos especialistas, el profesor Gonzalo Butrón, doctor en Historia por la Universidad de Cádiz. Gracias a él, la pieza se retrotrae a aquellos quince minutos de gloria en los que Muñoz Torrero, con su revolucionario discurso inaugural en la sesión constituyente de las Cortes de Cádiz, ejemplificó a la perfección el carácter revolucionario de aquel momento absolutamente histórico para el devenir de España.

El documental 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero' ha sido producido por 'not too late' y patrocinado por las diputaciones de Badajoz y Cáceres, Fundación CB, Fundación Cajalmendralejo, Fundación Extremeña de la Cultura, Aqualia y el ayuntamiento de Cabeza del Buey.