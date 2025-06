La alcaldesa de Cabeza del Buey desde 2015, Ana Belén Valls, es fan de Diego Muñoz Torrero (1761-1829), paisano suyo que nació a mediados ... del siglo XVIII y que políticamente revolucionó el siglo XIX.

Ella opina que tanto la figura como el legado de este sacerdote y político liberal no ha trascendido lo suficiente. Valls se empeña en hacer justicia desde la Fundación Muñoz Torrero, que preside desde 2018. Entre las iniciativas que ha impulsado, hay una que espera que sirva para poner en el sitio que corresponde a este extremeño que presidió las Cortes de Cádiz, combatió la Inquisición y modernizó España. Se trata del documental 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero', que verá la luz en septiembre. Ha sido producido por 'not too late' y patrocinado por las diputaciones de Badajoz y Cáceres, Fundación CB, Fundación Cajalmendralejo, Fundación Extremeña de la Cultura, Aqualia y el Ayuntamiento de Cabeza del Buey.

–Usted se licenció en Psicología por la Universidad de Salamanca, de la que fue rector Muñoz Torrero, ¿qué huella diría que ha dejado en esta institución y en la propia ciudad?

–En Salamanca existe una calle con su nombre en la parte antigua. Y en la universidad sí se sabe que hizo muchos cambios en la biblioteca, donde él se impregnó de las ideas liberales. En 2018 hicimos un reconocimiento a su figura en la universidad, en la antigua sala Unamuno, y en el paraninfo le llevamos la réplica de la bandera de las milicias que representaba la libertad. Ellos entregaron a la Fundación Muñoz Torrero una copia del acta de su nombramiento como rector de la Universidad de Salamanca, puesto al que llegó con 27 años.

–En el documental usted dice que hay muchas calles que se llaman Muñoz Torrero, pero quienes viven en ella ni siquiera saben quién es. Esto pasa con casi todas las calles, ¿por qué es especialmente grave en este caso?

–Porque posiblemente haya sido uno de los personajes que más haya marcado el devenir de nuestra historia. Fue el responsable de un cambio en los derechos y libertades que hoy disfrutamos. Vivíamos sumidos en el absolutismo, el pueblo no sabía de derechos, solo de deberes, y él surgió para alzar la voz cuando los españoles vivíamos en la miseria, con un señor al que se le debían todos los favores. Muñoz Torrero fue el primero que habló de derechos del pueblo, que en él debería residir la soberanía y que no habría gobernante si el pueblo no lo decidía. Fue el primero en hablar de democracia, y Pérez Galdós dijo que con él hubo un antes y un después. Le debemos tanto que sería justo saber quién es porque en cualquier país alguien así estaría en lo más alto.

–¿Cree que en su pueblo cualquiera puede explicar quién fue Diego Muñoz Torrero?

–Aquí todo el mundo te dice quién es, pero no tengo tan claro la importancia de su figura y su legado. Los propios centros educativos llevan su nombre y los profesores hacen hincapié en esa parte de la historia que no aparece en los libros. Aquí nació y su casa sigue en pie, pero no sé si la mayoría podría hablar de la trascendencia de su trabajo en las Cortes de Cádiz.

«No había nada que abordara su vida de principio a fin, incluyendo su exilio en Portugal» Ana Belén Valls

–¿Cómo le presentaron a la fundación que preside el documental 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero?

–Fue José Luis Pastor (productor ejecutivo) quien llamó a la puerta a través de Antonio Ventura, patrono de la fundación y al que conocía. A él le trasladó su idea porque conoció a Muñoz Torrero por el trabajo de la Fundación y le dijo que era un personaje digno de una película. Su historia daba para un documental de mucho peso, así que tuvimos los tres una reunión en el ayuntamiento y pareció interesante hacer algo. Siempre habíamos tendido hacia esa parte joven para que conocieran la figura y ya habíamos hecho una exposición itinerante por institutos, con un busto, réplicas de la bandera o la Constitución de 1812. Pero hoy vivimos en la sociedad de la imagen y la mejor forma de llegar es con las pantallas. Además, el proyecto tiene dos formatos con uno más reducido para instituciones educativas.

–¿Qué aporta este documental en su opinión?

–Por un lado, no hay nada a día de hoy que aborde su vida de principio a fin. Por otro, conjuga en un solo documento todo lo que está escrito en muchas referencias bibliográficas. Hay biografías de su trayectoria en España, pero había una parte poco investigada, como su exilio en Portugal. Este documental conjuga las dos partes de su vida y además se documenta con imágenes, desde su infancia en Cabeza del Buey, el convento donde guardó la bandera que simbolizaba la libertad, la ciudad de Cádiz y la parte del exilio en Campomayor y San Julián de la Barra, donde estuvo encarcelado, lugares que no son fáciles de documentar en imágenes y al que el documental ha abierto las puertas.

–Se dice que aún hay lagunas en la biografía de este político liberal, ¿le gustaría que más especialistas se interesaran por su vida, echa de menos alguna etapa concreta?

–Casi más importante sería investigar sobre su legado. Es decir, la repercusión que tuvo y por lo que él luchó en el resto del mundo, como es la defensa de la soberanía nacional, de los derechos de los ciudadanos, ese artículo 13 que habla de que la responsabilidad de todo gobierno es la felicidad de la nación. Todo esto tuvo reflejo en muchas constituciones y esa huella sería importante investigar cómo ha calado.

–Además de la difusión de la figura de Muñoz Torrero, la fundación busca profundizar en la Constitución de 1812, la primera de las ocho que hemos tenido, ¿esa es otra asignatura pendiente, conocer su trascendencia?

–De hecho nosotros también creamos un premio de investigación que no ha tenido aún mucha repercusión. Es importante saber cómo influye en el resto del mundo, por eso hemos hecho algún curso sobre esta Constitución al que vinieron académicos y eruditos de Hispanoamérica.

–Además de calles en toda España hay un colegio público en Valdemoro (Madrid) o una residencia en Cáceres, ¿qué le gustaría que llevar el nombre de Muñoz Torrero en Extremadura, lo ha comentado con alguien alguna vez?

–En la Asamblea hay una sala Muñoz Torrero y también un busto en el Congreso de los Diputados (desde 2018). Pero más que eso, lo ideal sería que se supiera quién está detrás de ese nombre.

–¿Por liberal en sus ideas, atrevido al enfrentarse a la Inquisición, por su profundidad en lo intelectual y sus iniciativas, hay algún político actual o del pasado que le recuerde a la figura de Muñoz Torrero?

–Es complicado. No sabría dar un nombre porque hoy gozamos de derechos afortunadamente. Él dio su vida por su sueño, el de un pueblo libre que pudiera alzar la voz. Posiblemente haya muchos países en los que ser político hoy sea un deporte de riesgo y algunos se llevan un balazo por alzar la voz contra los sistemas establecidos. Por dar un nombre te diría Nelson Mandela.