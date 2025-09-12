Un mes después no hay rastro de las armas robadas en la comisaría de Alburquerque

Sin rastro de las diez pistolas que desaparecieron de la comisaría de Alburquerque. Un mes después del robo, el caso sigue sin detenidos ... y sin recuperar las armas.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del 7 de agosto. El responsable, o los responsables, accedieron a las instalaciones de la Policía Local, en las dependencias del Ayuntamiento de Alburquerque, y sus trajeron diez armas.

Desde el primer momento el suceso sorprendió por su efectividad. Los ladrones forzaron una puerta trasera de las dependencias municipales. Una vez dentro, se dirigieron directamente al armero y reventaron este armario, una especie de caja fuerte, para llevarse diez pistolas.

El objetivo de los responsables era claro porque no causaron daños en ningún otro punto de las instalaciones. Fueron directos al armero y se llevaron las pistolas.

La principal hipótesis es que el golpe lo dieron profesionales con experiencia que lo ejecutaron en unos pocos minutos y que han vendido las armas en el mercado negro, lo que supone beneficios importantes. En

La sensación tras los hechos, sin embargo, es que se podría identificar a los responsables, que había un rastro. La Guardia Civil se encarga de la investigación y solo indican que continúan las pesquisas y que no hay detenidos, pero no pueden ampliar más datos al tratarse de una investigación abierta.

El alcalde de Alburquerque, Manuel Gutiérrez, compareció tras el robo para defender la labor de su Ayuntamiento. Afirmó que la custodia de las pistolas cumplía con la normativa. «Quiero dejar patente que el Ayuntamiento de Alburquerque ha cumplido rigurosamente la normativa sobre depósito y custodia de armas de fuego. Las instalaciones y el armero cumplían con los requisitos legales de seguridad», dijo el regidor.

También trató de tranquilizar a los vecinos y afirmó que lo más probable es que las armas estuviesen muy lejos de Alburquerque solo unas horas después de los hechos.

Miedo entre los vecinos

Gutiérrez realizó estas declaraciones para cortar el miedo que se extendió en esta localidad. El suceso causó gran preocupación en Alburquerque, ya que se produjo en un contexto de escasez de efectivos policiales en la zona. Solo había dos agentes de la Guardia Civil de servicio nocturno y un único policía local.

Los vecinos denunciaron que el robo de las pistolas era uno más en una racha que tiene alarmada a la localidad. Hay indignación entre los comerciantes y empresarios, que son los principales afectados, así como ganaderos, porque los robos no se limitan al ámbito urbano, sino que también se han registrado incidentes en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Antes del robo de la armería, de hecho, el propio Consistorio de Alburquerque ya había sufrido otro delito, se llevaron el cobre del alumbrado público.

Es España el control de armas es alto y no son fáciles de encontrar. De hecho el caso de Alburquerque no es el único. El más famoso ocurriño hace 14 años. La noche del 27 al 28 de febrero de 2011 varias personas entraron en la base militar General Menacho, en Bótoa, y se dirigieron directamente hasta el armero tras cruzar el campo de maniobras. Se llevaron 20 fusiles de asalto y 10 pistolas.

Hay casos más recientes en la región. En 2018 un delincuente escaló el muro exterior, entró por una ventana y se llevó una caja fuerte de la comisaría de la Policía Local de Cáceres que contenía el arma reglamentaria del jefe de este cuerpo de seguridad. Se pensó que podría ser algún tipo de represalia, por lo osado del hurto, pero cuatro meses después se detuvo a un delincuente común que se había llevado la pistola.