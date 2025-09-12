HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Los estudiantes convocan una huelga y los padres protestarán cada día en los centros por el transporte escolar
La Guardia Civil durante la investigación del robo. PABLO CORDOBILLA

Un mes después no hay rastro de las armas robadas en la comisaría de Alburquerque

No se han producido detenciones por el robo que se cree que estaba muy planificado porque los autores fueron directamente al botín

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:24

Sin rastro de las diez pistolas que desaparecieron de la comisaría de Alburquerque. Un mes después del robo, el caso sigue sin detenidos ... y sin recuperar las armas.

