¿Qué ha pasado este jueves 7 de agosto en Extremadura?
Armas ilegales intervenidas por la policía. HOY

La investigación apunta a que robaron las pistolas de Alburquerque para venderlas en el mercado negro

Los responsables del robo fueron directamente al armero de la comisaría, lo que indica que sabían cuál era su objetivo y donde estaba

Natalia Reigadas
Pablo Cordovilla

Natalia Reigadas y Pablo Cordovilla

Badajoz

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:05

Diez psitolas pueden ser muy valiosas en el mercado negro, aunque se trate de las pistolas registradas de la Policía Local ... de Alburquerque. La principal hipótesis de la investigación es que el robo en la comisaría de esta localidad estaba muy planeado y tenía por objetivo vender el botín en el mercado negro.

