La investigación apunta a que robaron las pistolas de Alburquerque para venderlas en el mercado negro

Diez psitolas pueden ser muy valiosas en el mercado negro, aunque se trate de las pistolas registradas de la Policía Local ... de Alburquerque. La principal hipótesis de la investigación es que el robo en la comisaría de esta localidad estaba muy planeado y tenía por objetivo vender el botín en el mercado negro.

El suceso ha tenido lugar en la madrugada de este jueves cuando uno o varios desconocidos han forzado una de las puertas traseras de las dependencias del Ayuntamiento de Badajoz. En concreto han accedido a las oficinas que ocupa la Policía Local y se han dirigido directamente al armero que hay en el edificio.

Según ha podido saber HOY una de las características del robo que ha llamado la atención de los investigadores es que los ladrones no han perdido el tiempo en registrar nada más de las dependencias. El resto de las oficinas están intactas y no hay indicios de duda, iban a por las armas. Eso hace pensar que el delito estaba planificado y con conocimientos de lo que buscaban y dónde podía estar.

El destino de las psitolas es lo que preocupa ahora a las autoridades y los vecinos, especialmente en Alburquerque. Sin embargo la hipótesis es que estas pistolas no se han robado para cometer delitos en la comarca, sino que pretenden darles salida en el mercado negro para sacar beneficio con ellas.

Otros casos

Es España el control de armas es alto y no son fáciles de encontrar. De hecho el caso de Alburquerque no es el único. El más famoso ocurriño hace 14 años. La noche del 27 al 28 de febrero de 2011 varias personas entraron en la base militar General Menacho, en Bótoa, y se dirigieron directamente hasta el armero tras cruzar el campo de maniobras. Se llevaron 20 fusiles de asalto y 10 pistolas.

Hay casos más recientes. En 2018 un delincuente escaló el muro exterior, entró por una ventana y se llevó una caja fuerte de la comisaría de la Policía Local de Cáceres que contenía el arma reglamentaria del jefe de este cuerpo de seguridad. Se pensó que podría ser algún tipo de represalia, por lo osado del hurto, pero cuatro meses después se detuvo a un delincuente común que se había llevado la pistola.

Este suceso ha generado gran preocupación en la localidad, ya que se produce en un contexto de escasez de efectivos de seguridad. Actualmente, la zona cuenta con solo dos agentes de la Guardia Civil de servicio nocturno y un único agente de la Policía Local, lo que agrava la gravedad de los hechos.

El efecto multiplicador de estos delitos está generando una gran inquietud entre la población, entre los comerciantes y empresarios, que son los principales afectados, así como ganaderos, porque los robos no se limitan al ámbito urbano, sino que también se han registrado incidentes en explotaciones agrícolas y ganaderas. Incluso el propio Ayuntamiento sufría el robo de cobre del alumbrado público, y ahora del armamento sustraído.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, también ha mostrado su inquietud ante estos hechos. «Es un tema que me preocupa. Tengo que reconocer que me preocupa. Y lo primero que se ha hecho es, se ha personado en Alburquerque tanto la Policía Judicial de la Guardia Civil como los equipos de investigación científica», ha señalado.