El delegado del Gobierno condena el robo de armas y pide un refuerzo de la normativa

El robo de diez pistolas reglamentarias en las dependencias de la Policía Local de Alburquerque ha tenido repercusión más allá de la localidad. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha remitido una carta al presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) en la que traslada la «imperiosa necesidad» de reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones municipales donde se custodian armas oficiales.

El delegado recuerda que el objetivo es «minimizar el riesgo de sustracción de armas y su posterior desvío al mercado ilícito», un escenario que preocupa especialmente tras los recientes robos registrados en distintos puntos de España: 11 pistolas en Corrales de Buelna (Cantabria, 2021), 5 en Lantejuela (Sevilla, 2023), 8 en Els Poblets (Alicante, 2024) y 10 en Alburquerque (Badajoz, 2025).

Quintana señala que actualmente no existe una norma única que regule con precisión las medidas de seguridad que deben adoptar los ayuntamientos, lo que ha dado lugar a situaciones de desprotección.