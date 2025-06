María Fernández Sánchez registra su dimisión como alcaldesa de Don Benito

María Fernández Sánchez presenta su dimisión como alcaldesa de Don Benito. La regidora, de la formación Siempre Don Benito y al frente ... del Consistorio dombenitense gracias al apoyo del PP en 2023, ha registrado esta mañana su renuncia. Será efectiva en el último pleno ordinario, fijado para el próximo lunes, 30 de julio. Su sucesora, en virtud del pacto electoral de 2023 que fijaba dos años de Alcaldía para Siempre Don Benito y dos para el PP, será la popular Elisabeth Medina. Aunque aún no hay fecha oficial, el Pleno extraordinario que debe elegir a la nueva alcaldesa calabazona se desarrollará previsiblemente el 2 de julio.

Como ha contado HOY este fin de semana, el relevo pactado en siete municipios extremeños iba a propiciar la renuncia de alcaldes a corto plazo para que entrasen otros nuevos. Por su peso poblacional, el cambio más relevante es el que se va a propiciar en Don Benito. El PSOE, con entonces José Luis Quintana al frente, ganó los comicios locales pero perdió la mayoría absoluta al obtener nueve ediles. Siempre Don Benito, cuyo referente político es el rechazo al proyecto validado de fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, y PP se pusieron de acuerdo en gobernar. La primera formación obtuvo 7 actas; los populares, 5.

Comenzaría la legislatura como alcaldesa María Fernández Sánchez y en 2025 iba a tomar el testigo, en principio, Pedro Noblejas, cabeza de lista del PP. Pero no va a ser así tras airear desavenencias internas en su partido aunque en lo sustancial no hay cambio. El PP, ahora con Medina, volverá a llevar el bastón de mando en Don Benito, algo que no sucedía desde 2015. Desde abril Elisabeth Medina ya ejercía como primera teniente de alcalde en lugar Noblejas.

Un choque interno del PP que tuvo su eclosión en la pasada primavera. Mariano Gallego, fallecido el 10 de junio de 2015, fue el último alcalde dombenitense bajo las siglas populares.

María Fernanda Sánchez seguirá ahora en el Consistorio como primera teniente de alcalde. Su paso por la Alcaldía deja incidentes protagonizados en plenos por ella misma, su marido y otro edil de su formación.