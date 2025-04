«Votamos no a su propuesta y no volveremos a hablar de la fusión»

Más de dos años después de la consulta popular, el proceso de fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena volvió este viernes ... al pleno del Ayuntamiento dombenitense. Lo hizo a petición del PSOE, en sesión extraordinaria y con solo dos puntos en el orden del día que fueron rechazados tanto por Siempre Don Benito como por el PP.

«En aras de solucionar las discrepancias surgidas, en todo lo que sea posible, el proceso podría retrotraerse al 21 de febrero de 2022», planteaba Yolanda Tomillo, portavoz del PSOE, en su intervención del primer punto relativo a retomar los trabajos iniciados para la fusión. «Desde que se celebrara la consulta popular aparecieron determinadas discrepancias», proseguía antes de ofrecer la posibilidad de reformular aquellas cuestiones problemáticas, entre ellas, el nombre, «que sería sometido al análisis correspondiente».

La socialista recordaba también que todas las formaciones políticas que conformaban la corporación eran partidarias del proceso, «que fue respaldado por la mayoría de la población». Entre esos partidos, se encontraba el PP, entonces encabezado por Ángel Luis Valadés. «Nos piden retrotraernos en el tiempo, pero siguen sin reconocer sus propios errores que son los que han provocado la situación en la que nos encontramos y que les hicieron perder más de 3.000 votos en las municipales», recriminó el popular reconociendo su voto favorable a la consulta popular «para un proceso que prometía ser ilusionante, pero que se ha convertido en todo lo contrario».

En los supuestos errores se centró también Pilar Aparicio, portavoz de Siempre Don Benito, que sostenía que «los más graves» ocurrieron antes de la consulta. «Un proyecto de tanta relevancia se debería haber incluido en sus programas electorales de 2019», argumentó la edil. Asimismo, definió como «papel mojado» los estudios sobre la fusión realizados por la Universidad de Extremadura. «Queremos que las dos ciudades crezcan juntas, potenciando la Mancomunidad», concluyó antes de una votación que solo contó con el voto a favor del PSOE, que no tuvo opción a réplica en este punto.

También fue rechazado el segundo punto para instar a la Junta de Extremadura a ratificar los compromisos adquiridos con el proyecto, aunque las alocuciones de unos y otros apenas abordaron el asunto. «Votaremos no su propuesta por considerarla innecesaria y no volveremos a hablar de este tema en cumplimiento de nuestro programa», concluyó el popular Pedro Noblejas, vicealcalde, tras la intervención de la socialista Yolanda Tomillo centrada en el apoyo inicial del PP a este proyecto en la anterior legislatura, «después, de cara a las elecciones, se posicionaron en el no, pero sí; les pedimos que vuelvan al sentido común».

Tras este pleno extraordinario, se celebró una segunda sesión ya ordinaria correspondiente al mes de marzo en la que destacó la aprobación de un nuevo reglamento que regulará las intervenciones del público que, a partir de ahora, deberán ceñirse a asuntos del orden del día. Algo que ya este viernes provocó las quejas de varios asistentes.