La Junta destina 1,3 millones a ayudas directas para comprar viviendas protegidas
El Consejo de Gobierno también ha aprobado ayudas para pymes que participen en la FP dual y ha dado luz verde a una inversión de 1,8 millones para trabajos de prevención ante incendios
Cáceres
Martes, 14 de octubre 2025, 12:21
11:41
Termina la rueda de prensa. El Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria este martes, ha aprobado una convocatoria de ayudas directas para comprar viviendas protegidas, una convocatoria de ayudas para que las pymes que participan en la FP dual intensiva cubran los gastos de formación y la realización de trabajos de prevención de cara a incendios forestales en tres zonas de la provincia de Cáceres y una de la de Badajoz, entre otros puntos.
11:37
Respecto a la rebaja de la ecotasa a la central de Almaraz anunciada por María Guardiola la semana pasada: «Es fundamental que permanezca abierta».
11:36
Sobre las propuestas de Vox: «No hemos recibido absolutamente nada del grupo de Vox».
11:35
Se insiste en el tema de la fecha: «Estamos trabajando en ello y vamos a cumplir con lo que ha indicado la presidenta. No puedo desvelar mucho más».
11:34
Sobre el registro del proyecto en la Asamblea y las propuestas del PSOE: «El viernes nos remitieron el documento y en el que se incorporaban algunas medidas que previamente habíamos dicho que son irrealizables porque contradicen lo que justamente quiere hacer este Gobierno. Es totalmente imposible revertir una política fiscal que funciona. En el resto de cuestiones, estamos abiertos a hablar y negociar. Y como ya avanzó la presidenta, serán presentados en plazo».
11:31
Sobre los Presupuestos: «Es una semana clave. El objetivo es cumplir el calendario y así será. Estamos trabajando para incorporar todo aquello que sea lo mejor para los extremeños, para escuchar a los diferentes grupos y para escuchar propuestas».
11:30
Turno de preguntas
11:28
Los trabajos se centran en cuatro puntos estratégicos: el Monte Ventosilla de Alía (457 hectáreas), Monte Los Egidos de Acebos (157 hectáreas), montes de la comarca de Sierra de Gata (169 hectáreas) y en el paraje de la Moraleja de Fuenlabrada de los Montes (102 hectáreas).
11:27
Más cosas. Inversión de 2 millones de euros para trabajos de prevención de cara a incendios forestales.
11:26
Entre las familias profesionales que se consideran prioritarias están la agricultura, la hostelería, el turismo, el comercio, el márketing, la obra civil, la industria alimentaria, la electricidad, la electrónica, el transporte, el mantenimiento de vehículos, la energía y la sanidad.
11:25
«El objetivo es formar a aquellos perfiles profesionales que demandan las empresas y aumentar la matriculación en estudios que son menos demandados por los alumnos pero que tienen una elevada proyección laboral», señala la portavoz.
11:24
Otro asunto. El Consejo de Gobierno aprueba una convocatoria de ayudas para que las pymes que participan en FP dual intensiva cubran los gastos de formación. Inversión: 2 millones de euros.
11:20
El plazo para presentar solicitudes será de un año desde su publicación en el DOE.
11:20
Inversión: 1,3 millones de euros.
11:20
A ello se podrá sumar los 1.000 euros para los solicitantes que pertenezcan a estos colectivos: jóvenes, familias monoparentales, víctimas de violencia de género y de terrorismo y las personas con discapacidad, explica la portavoz.
11:18
«Las ayudas buscan rebajar el precio final con cuantías que van desde los 3.000 a los 10.000 euros».
11:18
Manzano anuncia la aprobación de una nueva convocatoria de ayudas directas para comprar viviendas protegidas de nueva construcción.
11:17
«El mejor dato de todo es que hemos ayudado a 9.667 familias a acceder a su primera vivienda».
11:16
La portavoz comienza hablando de vivienda: «Desde nuestra llegada al Gobierno hemos impulsado la construcción de 490 viviendas protegidas y rehabilitación de 6.163 viviendas. Hemos facilitado el acceso a la compra de 1.587 viviendas y al alquiler de 1.427».
11:14
Comienza la rueda de prensa.
11:11
Comparece la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano.
11:05
¡Hola a todos y todas! La Junta de Extremadura informa sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado en la sede de Presidencia este martes.
-
