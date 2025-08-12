Manu Tenorio y otras personalidades visitan Las Hurdes para «mostrar que sigue siendo verde»

Judit Molina Martes, 12 de agosto 2025, 13:20 | Actualizado 13:41h. Comenta Compartir

La comarca cacereña de Las Hurdes sigue demostrando su fortaleza y su riqueza natural tras el incendio forestal que afectó la zona a finales de julio. Para reforzar su imagen como destino turístico, la Asociación Integral de la Comarca de Las Hurdes (ADIC-Hurdes) ha puesto en marcha una campaña con la participación de personalidades conocidas que visitarán la zona para mostrar que Las Hurdes «sigue siendo verde».

Este proyecto no es nuevo, pues ya en 2022, tras otro incendio, la campaña contó con la visita de la cantante Soraya y el exbaloncestista José Manuel Calderón, este último mostrando su faceta más solidaria y extremeña durante su visita a Las Hurdes.

Manu Tenorio inaugura la campaña

El popular cantante Manu Tenorio será el encargado de dar inicio a esta iniciativa este miércoles 13 de agosto. La visita comenzará en Pinofranqueado a las 11:30 horas con un recorrido que incluye la mayor piscina natural de la comarca, donde estará acompañado por José Luis Azabal, presidente de ADIC-Hurdes. Azabal ha destacado que, a pesar del fuego, «Las Hurdes sigue siendo un destino ideal para este verano», un mensaje que busca atraer tanto a turistas como a amantes de la naturaleza.

Durante su estancia, Manu Tenorio recorrerá otros lugares emblemáticos como el Meandro Melero, el mirador de Las Hurdes, la alquería de El Gasco con su arquitectura típica, la cascada de la Meancera y el volcán del Gasco. Además, disfrutará de la piscina natural de Las Mestas y de la rica gastronomía local, dos de los grandes atractivos de la comarca.