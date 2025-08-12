HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas

Turismo

Manu Tenorio y otras personalidades visitan Las Hurdes para «mostrar que sigue siendo verde»

El cantante será el primero de una lista de personalidades que visitan Las Hurdes para mostrar su recuperación tras el incendio

Judit Molina

Judit Molina

Martes, 12 de agosto 2025, 13:20

La comarca cacereña de Las Hurdes sigue demostrando su fortaleza y su riqueza natural tras el incendio forestal que afectó la zona a finales de julio. Para reforzar su imagen como destino turístico, la Asociación Integral de la Comarca de Las Hurdes (ADIC-Hurdes) ha puesto en marcha una campaña con la participación de personalidades conocidas que visitarán la zona para mostrar que Las Hurdes «sigue siendo verde».

Este proyecto no es nuevo, pues ya en 2022, tras otro incendio, la campaña contó con la visita de la cantante Soraya y el exbaloncestista José Manuel Calderón, este último mostrando su faceta más solidaria y extremeña durante su visita a Las Hurdes.

Manu Tenorio inaugura la campaña

El popular cantante Manu Tenorio será el encargado de dar inicio a esta iniciativa este miércoles 13 de agosto. La visita comenzará en Pinofranqueado a las 11:30 horas con un recorrido que incluye la mayor piscina natural de la comarca, donde estará acompañado por José Luis Azabal, presidente de ADIC-Hurdes. Azabal ha destacado que, a pesar del fuego, «Las Hurdes sigue siendo un destino ideal para este verano», un mensaje que busca atraer tanto a turistas como a amantes de la naturaleza.

Durante su estancia, Manu Tenorio recorrerá otros lugares emblemáticos como el Meandro Melero, el mirador de Las Hurdes, la alquería de El Gasco con su arquitectura típica, la cascada de la Meancera y el volcán del Gasco. Además, disfrutará de la piscina natural de Las Mestas y de la rica gastronomía local, dos de los grandes atractivos de la comarca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume de la gastronomía local de Extremadura
  2. 2 La víctima de violación de Mérida es una peregrina que estaba completando el Camino de Santiago
  3. 3 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  4. 4 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  5. 5 Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
  6. 6 Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
  7. 7 Ola de calor: cinco localidades extremeñas superan los 43 grados este lunes
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  10. 10 Muere un joven de 22 años en Jaén por golpe de calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Manu Tenorio y otras personalidades visitan Las Hurdes para «mostrar que sigue siendo verde»

Manu Tenorio y otras personalidades visitan Las Hurdes para «mostrar que sigue siendo verde»