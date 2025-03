Irene de Miguel nació en Madrid en 1981, pero tras formarse como ingeniera agrónoma su relación de pareja le llevó a la comarca de Las ... Villuercas. Ha trabajado en proyectos de agricultura ecológica, con asociaciones rurales y como agente de empleo y desarrollo local. Actualmente afronta su tercera legislatura en el Parlamento regional, donde es una de las diputadas más valoradas. Este fin de semana ha revalidado su cargo como coordinadora de Podemos en Extremadura tras ser la única candidata.

–¿Una sola candidatura refleja unidad en el partido o que hay poca participación?

–En el contexto en el que estamos, significa fortaleza. Veo otros espacios políticos y a compañeras de otros territorios y creo que aquí hemos hecho por la unidad y la escucha de la militancia. Hemos tomado decisiones que a veces eran controvertidas, porque en cierta manera se oponían a lo que nos decía Podemos estatal. Pero hemos mostrado que hay un proyecto muy arraigado en el territorio, con unas propuestas claves y autónomas. Tenemos diferencias, obviamente, pero sabemos tejerlas y dar cabida y espacio a todas. No tenemos un consejo ciudadano de acólitos, sino de gente militante que entiende el contexto nacional y la coyuntura autonómica.

–¿En qué punto está ahora el proyecto político de Podemos en Extremadura?

–Lo veo con mucha salud. En este nuevo consejo ciudadano hay gente que está curtida en mil batallas desde los comienzos, pero también gente nueva y otra que hemos recuperado y ha vuelto. Para mí, es positivo que gente que no estaba de acuerdo en su momento y se desencantó asuma que ahora hay que arrimar el hombro. También hemos construido un espacio amable de militancia, que la gente se encuentre a gusto centrándonos en lo importante, la propuesta política. No los procesos internos.

–Tras las elecciones del pasado año, por primera vez el bloque de derechas tiene mayoría en la Asamblea de Extremadura. ¿Lo considera un fracaso de la izquierda en la región?

–Sí lo es. En esta tierra, políticas de izquierdas tampoco es que se hayan hecho nunca. Básicamente, porque el PSOE ha demostrado que venía a mantener el estatus de los poderes económicos y de las clases más adineradas, y ha puesto alfombra roja a muchas de las medidas que PP y Vox ahora han ejecutado sin pudor. Pero no olvidemos que el impuesto de patrimonio ya estaba casi exento. Ha sido un fracaso de una propuesta progresista. No hemos sabido concitar más apoyos de los que teníamos. Aunque tampoco hay que fustigarse, porque al final la política autonómica está atravesada por la estatal, y visto el tsunami que ha habido en muchas comunidades autónomas, donde hemos desaparecido, haber mantenido los diputados que teníamos fue una cosa casi heroica.

–¿Cree que el PSOE de Fernández Vara no apostó lo suficiente por la izquierda?

–No apostó para nada por proyectos transformadores. Siguió con la misma política de apoyo al modelo extractivista, para permitir el fraude de Valdecañas… Hizo políticas conservadoras. Creo que había que haber ido más allá. Hizo una ley de vivienda autonómica que no sirvió para nada. La lección que debemos sacar es que, ante la ofensiva conservadora que tenemos delante, no valen las políticas descafeinadas y del mal menor; sino que sean realmente valientes y transformadoras. El PSOE en minoría aprobó dos presupuestos con el PP. Yo creo que Fernández Vara se sentía más a gusto con un Ciudadanos más fuerte, porque era con quien mejor se podía llegar a entender. Y a nivel estatal lo estamos viendo también con Pedro Sánchez. Lo poco que se ha avanzado en esta legislatura es porque sus compañeros de coalición no están apretando todo lo que se debería apretar, y está más cómodo que en la legislatura pasada.

–¿Tuvo realmente opciones de formar un gobierno de coalición con el PSOE en Extremadura hace dos legislaturas?

–Sí, pero nosotros no estábamos preparados. No sabíamos lo que era estar en política. Y hubiera sido un error gobernar con el PSOE, que se las sabía todas y nosotros no sabíamos nada. Necesitábamos un proceso de rodaje para aprender. Yo ahora me veo con muchas más capacidades, soy mucho menos ingenua y mucho más realista de lo que se puede conseguir dentro de las instituciones.

–¿Cree que la división actual en el PSOE extremeño perjudica a la izquierda?

–Las cuestiones internas siempre perjudican. Sacar los trapos sucios, mostrar división o rencillas personales, aprovechar unas primarias para saldar deudas… Creo que siempre es negativo. La derecha siempre se ha cuidado mucho de mostrar fisuras al exterior, no hacían ni primarias. Tiene un déficit de democracia interna. Pero mostrar hacia fuera una guerra sin cuartel es muy negativo, porque al final no es hablar de la vida de los políticos, sino solucionar la vida a la gente. Y entiendo que a día de hoy esté harta.

Errores propios

–Llegó a la política regional con Podemos, después fue Unidas Podemos y ahora Unidas por Extremadura tras incorporar a IU y otros partidos a su coalición. Sin embargo, han ido perdiendo apoyos desde 2015. ¿Se consideran responsables de estos resultados?

–Creo que hay que poner todo en su justa medida. Autocrítica hay que hacer, pero hemos sido el partido político más atacado. Se ha creado una policía mal llamada patriótica, con medios de comunicación para únicamente filtrar informes falsos y abrir telediarios y periódicos hablando de financiación ilegal de nuestro partido. Ha habido muchísimas causas abiertas que han quedado en nada porque no había nada. Eso nos ha hecho muchísimo daño. Y ha sido una operación orquestada desde dentro del Estado y del Gobierno del PP del señor M. Rajoy. Claro que hemos hecho cosas mal, pero el ataque que hemos sufrido por parte de unos poderes que nos veían como una amenaza porque sabían que veníamos a cambiar las cosas ha sido tan bestial que no se puede comparar con los posibles errores que hayamos cometido.

–¿Cuáles han sido esos errores en Extremadura?

–¿Sin haber gobernado? Bueno, he dicho muchas veces que yo no hubiera no presentado enmiendas a los presupuestos, como hicimos los dos primeros años. Queríamos hacer ver que eran papel mojado, porque a través de modificaciones presupuestarias cambiaba y no tenía nada que ver la ley que se aprobaba en la Asamblea con lo que se ejecutaba. Era una manera de demostrar que no servían de nada. Aunque no estaba de acuerdo con ese ejercicio de brazos caídos. Pero no fue un error tan dramático. El error principal ha sido creernos que se podían cambiar las cosas porque las reglas del juego eran iguales para todos, y no es verdad. Aquí hay consejeras con pozos ilegales y políticos que hacen, deshacen y se crean redes clientelares, y eso a nosotros ni se nos pasa por la cabeza.

Adelanto electoral

–Tras lo ocurrido con los Presupuestos de 2025, ¿cree que habrá una ruptura definitiva entre PP y Vox?

–Yo pensaba que era un teatro, sinceramente. No podía pensar que hubiera tanta torpeza tanto del PP como de Vox y demostrar que son incapaces de llegar a acuerdos, aun teniendo unos presupuestos aprobados que son calcados a los que se han presentado, que son de un continuismo absoluto de lo que ya estaba pactado. Pero es verdad que ahora mismo lo que importa no es Extremadura. Lo que está en juego es la hegemonía de la derecha en el ajedrez nacional. Y a Abascal y sus acólitos las comunidades autónomas les importan poco, y Extremadura menos aún. Con lo que puede ser que dejen caer los presupuestos y que vayamos a un anticipo electoral. Me parecería muy triste. Y que las cuentas autonómicas dependan de Abascal es un claro signo de la debilidad de María Guardiola.

–También se puede gobernar con el presupuesto prorrogado.

–Me parecería muy coherente, porque realmente no cambia nada. Los Presupuestos de 2025 no suben, porque no llega ni al IPC. Podrían perfectamente gobernar con los anteriores. Y si nos arrastran a una repetición electoral no es porque interese para Extremadura, sino para los cálculos electorales del PP. Guardiola está con las manos atadas, no es libre de llegar a acuerdos presupuestarios con el PSOE y Unidas por Extremadura. Feijóo nunca le permitiría romper esa estrategia de acoso y derribo a todo lo que no sean ellos mismos. Cuando dice que se ha sentado con todos los grupos parlamentarios… Bueno, ha hecho el gesto, como todo lo que hace, que son gestos, promoción y publicidad.

–En caso de que haya un adelanto electoral, ¿cuáles serían sus expectativas?

–Presentarnos para cambiar verdaderamente las cosas, y no seguir siendo el Pepito Grillo en la Asamblea. Creo que hemos demostrado que sabemos hacer oposición, fiscalizar al gobierno y también ser constructivas. Va tocando poder gestionar y demostrar que nuestro modelo es solvente, sólido y que va a traer prosperidad a Extremadura.

–¿Y cómo valora a María Guardiola?

-Es un producto de marketing, realmente. Se presentó pensando que no iba a ganar y le cayó la presidencia casi por sorpresa. Han querido construir una figura mesiánica, ya no se habla del Gobierno del PP, sino del Gobierno de María Guardiola. Es una entidad casi divina que no ha venido a solucionar los problemas, sino a garantizar que el dinero público va a ir a quien menos lo necesita. Las medidas que ha puesto en marcha son propuestas fiscales que benefician a quien más tiene, cargándose de un plumazo una fiscalidad justa y solidaria, precisamente lo que pide al Estado con el sistema de financiación autonómica. Y además aprueba ayudas sin límite de renta, con lo cual no garantizan que puedan acceder a ellas los que más las necesitan. Y es un gobierno que en 16 meses no ha presentado una ley, más allá de los presupuestos. Están dando marcha atrás en muchas cuestiones, como los despidos de las trabajadoras de Infantil. Todo lo que iban a hacer de recortes y han visto que les puede estallar en la cara. Esto nos dice que la movilización popular es muy importante y que la sociedad civil se debe organizar para evitar que la derecha ejecute su hoja de ruta.