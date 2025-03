Irene de Miguel: «Había muchas esperanzas en Yolanda Díaz pero lo ha hecho bastante mal»

Irene de Miguel ha revalidado este fin de semana su cargo como coordinadora regional de Podemos en Extremadura, un puesto desde el que valora la ... actualidad nacional de su partido.

–¿Cómo valora la situación de su partido a nivel nacional?

–Creo que ahora mismo Podemos está jugando un papel muy importante y está demostrando que no nos podemos contentar con un gobierno que sea como el mal menor frente al crecimiento de la derecha y la extrema derecha en todos los países de nuestro entorno. Lo que tenemos que hacer es políticas valientes. Podemos ha pedido bajar los alquileres y acabar con la venta de armas a los genocidas del Gobierno israelí, creo que son cuestiones de sentido común. Mis compañeras en el Congreso están demostrando que, al igual que hicieron dentro del Gobierno, impulsando grandes medidas como el tope al gas, ahora les toca hacerlo desde fuera.

–¿Cree que el futuro de Pedro Sánchez condicionará a toda la izquierda?

–Ellos pensaban que eran inmunes. Cuando los ataques sin cuartel fueron contra Podemos, el PSOE contribuyó mucho a crear esa idea. Pedro Sánchez pedía explicaciones sobre la financiación de Podemos, a sabiendas de que era una construcción jurídica-policial-mediática para acabar con la posibilidad de que pudiera entrar a gobernar. Y les decíamos que cuando acabaran con nosotras irían a por ellos. Yo no dudo que lo que le pasa a Pedro Sánchez es un golpe de estado jurídico, como lo ha vivido Lula en Brasil. Pero ahora no nos ponemos de perfil, ni pedimos explicaciones. Sabemos perfectamente por qué está esto orquestado de esta manera.

–¿El futuro de Podemos pasa por Sumar?

–Ya se ha demostrado que Sumar es un proyecto fallido. Conozco mucha gente cercana que apostaba por Sumar y que ahora mismo no entiende dónde está, ni por qué no está actuando. Yolanda Díaz, porque era un proyecto hiperpersonalista, no ha sabido coser el espacio y crear alianzas estratégicas. Se ha demostrado incapaz como líder de coser a la izquierda. Creo que ha perdido una oportunidad de oro que quizás tardemos mucho tiempo en poder recuperar, porque había muchas esperanzas en ella. Y lo ha hecho bastante mal.

–¿Podemos puede resurgir y ocupar ese espacio o habría que hacer otro proyecto?

–No sé qué se puede hacer, sinceramente. Pero creo que es necesario avanzar hacia la unidad popular. No podemos estar la izquierda desperdigada, cuando nos une el mismo espíritu, querer transformar y mejorar la vida de la gente y las mayorías sociales. Lo que hemos hecho en Extremadura es intentar crear un espacio de unidad popular abierto, plural, generoso y respetuoso, donde no caben vetos ni imposiciones. Eso ha fallado en Sumar, no puede ser que un micropartido dentro de una confluencia sea el que dirija la confluencia.

–¿Piensa que la ley del sólo sí es sí les ha perjudicado?

–Por supuesto, con los telediarios contabilizando penas a violadores... Creo que ha habido una ofensiva jurídica bestial para que se viera como una ley contraproducente, cuando a nivel internacional se pone como ejemplo. La historia demostrará que avanza hacia algo que el movimiento feminista llevaba pidiendo mucho tiempo, que el consentimiento estuviera en el centro de las relaciones. Veíamos que a chicas a las que se drogaba o a las que ponían un cuchillo en el cuello, y eran incapaces de decir no, por el simple hecho de no haberse rebelado se las trataba como víctimas de abuso y no de agresión. Y eso tenía que cambiar.

–¿Y lo ocurrido con Íñigo Errejón, ex de Podemos y Sumar?

–Errejón demuestra lo que llevamos diciendo mucho tiempo, que el machismo es transversal en todos los espacios. Lo hay en todos los partidos políticos, en todas las profesiones, y en familias de clase alta y trabajadoras. Creo que el movimiento feminista ha sacado este caso a la luz porque ya existen espacios donde las mujeres están siendo creídas y apoyadas. La sociedad ha cambiado desde el caso Nevenka, con una mujer que denunció y se tuvo que ir del país aunque había una sentencia condenatoria, a ahora, que este señor ha durado nada y menos en su cargo.