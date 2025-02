El juzgado envía a prisión al acusado de matar a un hombre en Mohedas de Granadilla

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Plasencia ha decretado la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza para Marcelo M. M., el presunto autor de la muerte de José Luis B. A. el pasado miércoles en Mohedas de ... Granadilla, en el norte cacereño. Es este juzgado el que ha asumido la causa, sobre la que se decretó el secreto de las actuaciones.

La decisión de enviarlo ha prisión ha sido tomada después de que la Guardia Civil haya puesto al procesado a disposición judicial tras mantenerlo en los calabozos policiales, adonde fue conducido tras producirse la detención. El juzgado lo acusa de un presunto delito de asesinato y otro de amenazas.

Fue sobre las cinco de la tarde del jueves cuando, según el relato de vecinos de la localidad, tuvo lugar el terrible suceso. Marcelo M. M., de 70 años, vigilaba con su coche el puesto de aceitunas en el que se encontraba José Luis B. A, de 60 años, en la carretera de La Pesga. «Yo fui a por mis cabras, que las tenía en la parcela, sobre las cuatro y media o cinco de la tarde, y le vi dentro de su coche», contó a este diario Florinda Alonso, una de las vecinas de Mohedas a la que la Guardia Civil tomó declaración.

«Cuando bajaba de la parcela con mis cabras y crucé la carretera, el coche ya no estaba en el mismo sitio, había entrado en el recinto del puesto de aceitunas; escuché un disparo y después vi al hombre subir al coche con una escopeta en la mano y abandonar el lugar», continuó Florinda.

Marcelo M. M, casado y padre de tres hijos, accedió con su coche al recinto, bajó del vehículo y disparó a José Luis, que no tuvo tiempo de esconderse. Quien era su otro objetivo sí pudo ver que el hombre bajaba del coche con una escopeta y pudo escapar; a un tercero, también de la directiva del coto de caza del pueblo, al que encañonó igualmente, «le dijo que no se preocupara, que la bala que le quedaba esta vez no era para él». Por eso, los vecinos de Mohedas consultados lo tienen claro: «Lo ocurrido no ha sido ningún homicidio, sino un asesinato en toda regla».

Una disputa con el coto de caza desencadenó la tragedia, según sus testimonios. Al parecer Marcelo reclamaba a la directiva del coto, a la que pertenecía José Luis, que le abonaran las piezas que había abatido en una montería. «Estamos hablando de 70 euros, un dinero que él reclamó y que la directiva del coto no le abonó porque no entregó las piezas y esto debió ser la gota que colmó el vaso. Pero, si no, hubiera sido otra cosa porque se trataba de un hombre conflictivo y agresivo que ya había amenazado a otros vecinos del municipio», insisten los consultados.

El presunto autor del disparo fue localizado y detenido por la Guardia Civil apenas una hora después del suceso, en la A-66 a la altura de Oliva. Desde entonces permaneció en dependencias de la Benemérita, de donde ha salido este sábado para ser llevado al juzgado. A partir de ahora, permanecerá en prisión provisional comunicada sin posibilidad de eludir esta medida con el pago de una fianza.