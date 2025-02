«Esperó en su coche, después accedió al puesto de aceitunas, sacó la escopeta y disparó»

Mohedas de Granadilla es un pueblo consternado por la tragedia que ayer ocurrió en un puesto de aceitunas. En torno a las cinco de la tarde, un vecino de esta localidad de poco más de 800 habitantes mató a otro de un disparo. No ... fue el resultado fortuito de ninguna discusión acalorada.

Marcelo M. M., de 70 años, el supuesto asesino de José Luis B. A., de 60, vigiló con su coche el puesto de aceitunas donde ocurrió la tragedia, en las instalaciones de una empresa ubicada en la carretera de La Pesga. Lo hizo, de hecho, al otro lado de la carretera. «Yo fui a por mis cabras, que las tenía en la parcela, sobre las cuatro y media o cinco de la tarde, y le vi dentro de su coche», cuenta Florinda Alonso, una de las vecinas de Mohedas a las que ayer la Guardia Civil le tomó declaración.

«Cuando bajaba de la parcela con mis cabras y crucé la carretera, el coche ya estaba en el recinto del puesto de aceitunas, escuché un disparo y después vi al hombre subir al coche con una escopeta en la mano y abandonar el lugar», relata esta vecina. «Me asusté al escuchar el disparo, pero no pensé que hubiera sido a nadie, yo eso no lo vi, seguí con las cabras hasta el corral y luego un familiar me contó lo que había ocurrido».

Según el relato de otros vecinos de Mohedas, que prefieren no dar su nombre, Marcelo M. M. vigiló ayer el puesto de aceitunas. «Sabía que José Luis y otros directivos del coto de caza del pueblo estaban en las instalaciones», explican. Tanto es así que su presencia no les pasó inadvertida. «Uno de ellos llamó a la Guardia Civil para pedir que mandaran una patrulla», afirman. Temían que pudiera provocar otro altercado, porque el enfrentamiento de Marcelo con los directivos del coto no era nuevo.

En realidad, cuentan, «era un hombre conflictivo que había tenido y tenía problemas con otros muchos vecinos del pueblo por muy diversos motivos». El último con los directivos del coto de caza, al que pertenecía, era un asunto económico. Los socios habían decidido no abonarle las piezas que había cazado en una montería porque no las había entregado. «Estamos hablando de 70 euros, pero parece que fue la gota que colmó el vaso, porque se trataba de un hombre conflictivo y agresivo», insisten los vecinos consultados.

La tarde de ayer cogió la escopeta de caza, se montó en el coche y se fue hasta la empresa de la carretera de La Pesga. Se situó frente a sus instalaciones, «sabía que algunos directivos del coto, a dos en concreto contra los que iba, estarían allí». Uno trabaja en la empresa, el otro había ido a vender las aceitunas.

Ampliar Crespón negro en señal de luto en la fachada del Ayuntamiento de Mohedas. DAVID PALMA

Marcelo accedió con su coche al recinto, bajó del vehículo y disparó a José Luis porque no tuvo tiempo de esconderse. Quiera era su otro objetivo tuvo más suerte y pudo escapar, y a un tercero, también del coto, al que encañonó «le dijo que no se preocupara, que la bala que le quedaba esta vez no era para él».

Se montó de nuevo en su coche y abandonó el puesto de aceitunas. En ese momento, tal como informó después la Guardia Civil, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda y captura. Los agentes localizaron a Marcelo en la A-66, a la altura de Oliva de Plasencia. Hay quienes dicen en el pueblo que estaba tratando de huir. Otros, sin embargo, consideran que «iba al pueblo en el que vive otro directivo del coto de caza».

El supuesto asesino se encuentra tras su detención bajo custodia policial y ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil para continuar con las diligencias hasta que sea puesto a disposición judicial. Deberá declarar ante el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Plasencia, que ha asumido la causa, pero aún no hay fecha fijada para ello.

Mientras, a las 16.30 horas de esta tarde, tendrá lugar el funeral por la muerte de José Luis en la iglesia de San Ildefonso de Mohedas de Granadilla. Un pueblo que está viviendo este último suceso con tensión, «nos conocemos todos y hay lazos familiares», y que ha tenido que volver a colocar el crespón negro en la fachada de su ayuntamiento. «Estamos viviendo unos días muy difíciles», confirman sus vecinos. «Primero el joven que murió en accidente de moto, después el hombre que perdió la vida al caerse de un tejado y ahora esta tragedia, no sabemos qué pensar, estamos absolutamente desolados».