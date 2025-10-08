La Junta prevé generar 14.000 contratos indefinidos en tres años

La Junta de Extremadura prevé generar 14.000 contrataciones indefinidas en la región con las ayudas al empleo estable, que se pusieron en marcha el ... pasado año y que contarán con 32 millones en su segunda entrega.

El Gobierno regional ha aprobado este lunes la convocatoria de estas ayudas, que incorporan nuevos programas para colectivos vulnerables como parados de larga duración y exmilitares. La presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció estas medidas en el debate sobre el estado de la región del pasado mes de junio.

El Consejo de Gobierno aprobó hace un mes la modificación de este decreto, que tiene cuatro programas de subvenciones. El primero es para contrataciones indefinidas iniciales de personas desempleadas. El programa II, Bono Impulsa Futuro, dará ayudas para la inserción laboral de personas paradas de larga duración; mientras que el programa III, Bono Impulsa Defensa, incentivará las contrataciones indefinidas iniciales realizadas con desempleados mayores de 45 años que se hayan desvinculado de las Fuerzas Armadas por finalización de su compromiso. El programa IV está destinado a transformar contratos temporales en indefinidos. Las ayudas oscilan entre 5.500 y 24.300 euros.

El Gobierno regional prevé que en el período 2024-2027 se publiquen tres convocatorias de estas ayudas por un importe global de 104,5 millones de euros. La primera entrega, de 2024, contó con 28 millones, que después se ampliaron a 40,5. Para 2025 y 2026 habrá otras dos con 32 millones cada una.

El plan estratégico de este decreto recoge que se prevé generar 14.000 contratos indefinidos. La portavoz de la Junta, Elena Manzano, afirmó que en la convocatoria de 2024 se concedieron más de 5.600 ayudas.

Medicamentos y sillones

Además de este asunto, el Consejo de Gobierno autorizó al Servicio Extremeño de Salud (SES) la adquisición de medicamentos no exclusivos para sus centros hospitalarios por cerca de 13,6 millones de euros.

Estos medicamentos, que incluyen principios activos como amoxicilina y azitromicina, «son esenciales para el tratamiento de múltiples patologías», según indica el Gobierno regional.

También se dio luz verde al suministro de sillones de paciente-acompañante para hospitales de la región, en el marco el Plan de Acción de Humanización del SES, por 2,6 millones de euros.

Asimismo, se autorizó al SES la contratación de los servicios de consultoría, diseño, desarrollo y mantenimiento de la Oficina del Dato por cerca de 2,9 millones de euros. Facilitará la gestión de datos en el ámbito asistencial, financiero y organizativo, como en las listas de espera, la prestación farmacéutica y la mejora del acceso a la información para la toma de decisiones.

Por último, se autorizó la convocatoria de ayudas a entidades locales beneficiarias de ayudas a la contratación del AEPSA. La Junta destina 5,5 millones de euros para la compra de materiales y medios auxiliares.