HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) en Badajoz. HOY

La Junta prevé generar 14.000 contratos indefinidos en tres años

El Consejo de Gobierno aprueba la segunda convocatoria de las ayudas al empleo estable con una dotación de 32 millones de euros

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:20

Comenta

La Junta de Extremadura prevé generar 14.000 contrataciones indefinidas en la región con las ayudas al empleo estable, que se pusieron en marcha el ... pasado año y que contarán con 32 millones en su segunda entrega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  2. 2 La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 42%
  5. 5 Detenidos en Cáceres un hombre por posible violencia de género y una mujer por tentativa de homicidio tras una pelea
  6. 6 La Junta mantiene sin cambio su oferta de subida salarial en 80 euros pese a la protesta docente
  7. 7 Una casa de diseño de Cáceres, el escenario perfecto para una velada única con sabor a Atrio: «Superó las expectativas»
  8. 8 Los padres llevan a sus hijos a clase: «No nos queda otro remedio, tenemos que trabajar»
  9. 9 La nueva Facultad de Medicina de Badajoz llevará el nombre de Fernández Vara
  10. 10 Sí le querían

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta prevé generar 14.000 contratos indefinidos en tres años

La Junta prevé generar 14.000 contratos indefinidos en tres años