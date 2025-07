Las empresas de Extremadura recibirán ayudas por contratar a mayores de 45 años desvinculados del ejército

La Junta de Extremadura crea una línea de ayudas específica para fomentar la contratación de personas desempleadas mayores de 45 años que se hayan ... desvinculado del ejército. La subvención, que dependerá del salario del puesto, puede llegar a 15.525 euros, aunque con posibilidades de ampliación en determinados supuestos.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció la creación de este nuevo programa en el debate sobre el estado de la región celebrado a finales de junio en la Asamblea de Extremadura. La Consejería de Economía ha dado un paso más para su aprobación con la exposición al público del decreto que regulará estas subvenciones.

Este programa se incorporará como novedad al decreto de fomento del empleo estable, que el año pasado tuvo su primera convocatoria con la regulación aprobada por el Gobierno regional. Ahora incorporará más cambios, entre ellos una ayuda específica a las contrataciones indefinidas iniciales de desempleados de más de 45 años que en los tres años anteriores al alta se hayan desvinculado de las Fuerzas Armadas por finalización del compromiso laboral. Las empresas y entidades beneficiarias deberán haber formalizado su oferta a través de un centro de empleo.

La subvención dependerá de la remuneración anual bruta a jornada completa. Si está situada entre el salario mínimo y 20.000 euros será de 8.625 euros; de 20.000 a 25.000 llegará a 10.350; de 25.000 a 30.000, 12.075; de 30.000 a 35.000, 13.800; y por encima de ese sueldo se optará al tope, 15.525 euros. Además, existen añadidos por cuestiones como la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, por lo que el máximo puede llegar a 23.300 euros.

Con este nuevo programa, así como con el destinado a la incorporación de parados de larga duración, la Junta de Extremadura pretende fomentar la inserción laboral de colectivos que se consideran especialmente desfavorecidos. La primera convocatoria está prevista para finales de septiembre y contará con una dotación de 31 millones de euros, aunque no se ha especificado qué cantidad se destinará a cada línea.

Acuerdo entre PP y Vox

En este caso, la creación de este nuevo programa guarda relación con una propuesta de impulso que fue presentada por Vox el pasado año y que fue aprobada tras haber pactado su contenido con el PP.

La iniciativa de Vox señalaba que desde la entrada en vigor de la Ley de Tropa y Marinería, en el año 2006, se están reservando plazas para militares en las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, con el único requisito de haber prestado cinco años de servicio. Pero aquellos profesionales que, al cumplir 45 años, no hayan accedido a la condición de soldado permanente, terminan en su relación de servicio activo en las Fuerzas Armadas. «La previsión en España para 2023 era que fueran cesados 1.531 militares, y 2.100 para 2024», añadía el texto. «Pero el núcleo más fuerte está previsto para 2027, que será cuando sean cesados entre 7.000 y 9.000».

Por ese motivo, pedía a la Junta crear un programa de ayudas o subvenciones a empresas privadas que contraten de forma indefinida a militares de complemento y de tropa y marinería, licenciados con más de 45 años y en situación de desempleo. También reclamaba reservar el 20% de las plazas del Infoex a estos profesionales que acrediten más de cinco años de servicio. El PP apoyó esta propuesta, aunque a cambio de rebajar la medida sobre el plan Infoex, con el único compromiso de plantear un acuerdo en la mesa sectorial correspondiente.

Sin embargo, Vox no ha tenido el mismo éxito con una propuesta legislativa que pretendía modificar la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura para, entre otras cuestiones, incluir una reserva de plazas para militares con más de cinco años de servicio. La iniciativa superó los primeros trámites, entre ellos una enmienda de totalidad presentada por el PSOE que fue rechazada por el PP. Pero tras la fase de enmiendas parciales no consiguió recabar los apoyos del Grupo Popular, por lo que finalmente no fue aprobada.