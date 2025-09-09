La Junta de Extremadura destinará 32 millones a fomentar el empleo estable El Gobierno regional introduce una nueva línea destinada a exmilitares de más de 45 años

Juan Soriano Martes, 9 de septiembre 2025, 18:50

La Junta de Extremadura destinará 32 millones de euros a la próxima convocatoria de ayudas para el fomento del empleo estable, 4 más que la anterior, que incluirá como principal novedad una línea específica destinada a exmilitares.

El Gobierno extremeño ha aprobado este martes la modificación del decreto regulador de estas ayudas tras las medidas anunciadas por la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el debate sobre el estado de la región el pasado mes de julio.

El decreto incorpora el programa Bono Impulsa Futuro, para contrataciones indefinidas iniciales de parados de larga duración, y el programa Bono Impulsa Defensa, para desempleados mayores de 45 años que hayan finalizado su compromiso con las Fuerzas Armadas.

Las ayudas, que oscilan entre 5.500 y 24.300 euros, cubren el 100% de los costes de contratación. El consejero de Economía y Empleo, Guillermo Santamaría, ha destacado igualmente que la modificación contempla el incremento del 30% de la ayuda para mujeres víctimas de violencia de género.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el decreto por el que se regula del programa de formación y empleo Pasarela Empresa, así como la primera convocatoria por 2,1 millones de euros. Esta iniciativa, que también fue anunciada en el debate sobre el estado de la región, combina formación teórica especializada con experiencia práctica en empresas, con el compromiso de contratación de al menos el 30 % del alumnado.

También se ha aprobado una línea de ayudas para la participación de grandes empresas en ferias internacionales, dotada con 450.000 euros. Cubrirán hasta el 60% de los gastos elegibles, porcentaje que se eleva al 75% para aquellas empresas que hayan exportado a Estados Unidos en el año anterior, ya que esta medida está incluida en el plan de contingencia ante aranceles.

El Ejecutivo extremeño también ha acordado una convocatoria de ayudas para la rehabilitación y transformación tecnológica de los mercados de abastos, con una inversión de 1,9 millones de euros. Dirigidas a ayuntamientos, cubrirán hasta el 90% del coste de los proyectos.

Ayudas a regantes de montaña

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un de ayudas a comunidades de regantes de zonas de montaña, para que puedan modernizar sus infraestructuras y sistemas de riego. La convocatoria de la Consejería de Gestión Forestal contará con 8 millones de euros, con un máximo de 810.000 euros por entidad beneficiaria.

Por su parte, la Consejería de Agricultura dedicará 4 millones a las ayudas al sector vitivinícola para financiar inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación e infraestructuras, así como en estructuras e instrumentos de comercialización.

Además, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a dos iniciativas para mejorar las competencias digitales de los estudiantes extremeños. Por un lado, se ha aprobado un programa dirigido a alumnos de educación secundaria de zonas rurales que se impartirá a través de los Centros de Formación del Medio de Rural de Navalmoral de la Mata, Don Benito, Moraleja y Villafranca de los Barros. El presupuesto asciende a 765.000 euros y se espera llegar a 3.300 alumnos, que podrán realizar prácticas con drones, sensores de riego automático y autoguiado de maquinaria agrícola.

Junto a esto, se destinarán 5,6 millones a enseñar competencias digitales mediante dispositivos de última generación en centros escolares públicos. Para ello, se empleará robótica, programación, impresión 3D y realidad aumentada. La actuación se completa con la formación del profesorado y la elaboración de recursos educativos abiertos específicos que puedan implementarse en el aula fácilmente.