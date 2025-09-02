La Junta encarga la mejora de las vías verdes con una inversión de 3,1 millones Tragsa actuará en las sendas de las Vegas del Guadiana; La Jayona; la Vía de la Plata y La Bazagona-Monfragüe

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes el encargo a la empresa pública Tragsa la ejecución de obras de mejora y acondicionamiento de cuatro vías verdes de la región.

Este proyecto se realizará con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next-Generation EU, en las anualidades de 2025 y 2026, con un presupuesto de 3.113.787 euros.

El objetivo principal que se pretende conseguir con este encargo a Tragsa es mejorar la seguridad, señalización, el entorno rural, las áreas de descanso y la accesibilidad de las vías verdes de Extremadura. En concreto, se actuará en las sendas de las Vegas del Guadiana; La Jayona; Vía de la Plata y La Bazagona-Monfragüe, en Malpartida de Plasencia, en plena Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

Asimismo, los trabajos se centrarán en garantizar que la señalización esté en buen estado de conservación y mantenimiento, para lo que se colocarán hitos, con el fin de guiar a las personas durante todo el recorrido. Además, se colocarán señales de direccionamiento y paneles informativos.

170 kilómetros

Los itinerarios con los que cuenta la región suman un total de 170 kilómetros. La Vía Verde de la Plata atraviesa el Valle del Ambroz y llega a Plasencia; la Vía Verde de Monfragüe pasa por Malpartida de Plasencia, en plena Reserva de la Biosfera de Monfragüe; la Vía Verde Vegas del Guadiana dicurre entre Villanueva de la Serena y Logrosán, y la Vía Verde de La Jayona atraviesa la Campiña Sur de Badajoz.

Los itinerarios extremeños sobresalen porque discurren por entornos con «un elevado valor natural y paisajístico».