Vía verde del Guadiana, a su paso por Villanueva de la Serena. HOY

La Junta encarga la mejora de las vías verdes con una inversión de 3,1 millones

Tragsa actuará en las sendas de las Vegas del Guadiana; La Jayona; la Vía de la Plata y La Bazagona-Monfragüe

R. H.

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:43

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes el encargo a la empresa pública Tragsa la ejecución de obras de mejora y acondicionamiento de cuatro vías verdes de la región.

Este proyecto se realizará con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next-Generation EU, en las anualidades de 2025 y 2026, con un presupuesto de 3.113.787 euros.

El objetivo principal que se pretende conseguir con este encargo a Tragsa es mejorar la seguridad, señalización, el entorno rural, las áreas de descanso y la accesibilidad de las vías verdes de Extremadura. En concreto, se actuará en las sendas de las Vegas del Guadiana; La Jayona; Vía de la Plata y La Bazagona-Monfragüe, en Malpartida de Plasencia, en plena Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

Buena señalización

Asimismo, los trabajos se centrarán en garantizar que la señalización esté en buen estado de conservación y mantenimiento, para lo que se colocarán hitos, con el fin de guiar a las personas durante todo el recorrido. Además, se colocarán señales de direccionamiento y paneles informativos.

170 kilómetros

Los itinerarios con los que cuenta la región suman un total de 170 kilómetros. La Vía Verde de la Plata atraviesa el Valle del Ambroz y llega a Plasencia; la Vía Verde de Monfragüe pasa por Malpartida de Plasencia, en plena Reserva de la Biosfera de Monfragüe; la Vía Verde Vegas del Guadiana dicurre entre Villanueva de la Serena y Logrosán, y la Vía Verde de La Jayona atraviesa la Campiña Sur de Badajoz.

Los itinerarios extremeños sobresalen porque discurren por entornos con «un elevado valor natural y paisajístico».

