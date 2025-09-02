HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sol Giralt, a la derecha, en un acto junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el exsecretario general de Economía, Víctor Píriz. HOY

Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía

El Gobierno regional nombra un nuevo director general en la Consejería de Gestión Forestal tras el cambio en su estructura

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:36

Nuevos cargos en la Junta de Extremadura. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se dispone el cese de Víctor Píriz como secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Consejería de Economía. La portavoz del Ejecutivo extremeño, Elena Manzano, ha anunciado que será sustituido por Sol Giralt, concejala del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Badajoz.

El propio Víctor Píriz anunció este lunes su dimisión para pasar a formar parte de una empresa privada en Madrid. Sol Giralt es responsable en el Consistorio pacense de las delegaciones de Ifeba, Formación y Empleo y relaciones con Portugal.

Junto a esto, en la Consejería de Gestión Forestal se ha producido otro cambio tras la reforma en su estructura y denominación de sus direcciones generales. El Consejo de Gobierno ha aprobado el cese de Ricardo Romero como director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, cargo al que accedió en octubre de 2023 en sustitución de Ignacio Higuero (quien entonces pasó a ser consejero tras la marcha de Camino Limia). José Antonio Cidoncha será el director general de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia, de nueva creación.

José Antonio Bayón Carvajal, director general de Prevención y Extinción de Incendios, pasa a ser el responsable de la nueva Dirección General de Gestión Forestal y Defensa contra Incendios, que agrupa estas dos competencias en un mismo órgano. Por su parte, Yohana Balas continúa al frente de Infraestructuras Rurales, pero ya sin las áreas de Patrimonio y Tauromaquia.

Gabinete de la presidenta

Los cambios también afectan a la Presidencia de la Junta. El Consejo de Gobierno ha aprobado el cese de Clara María Jiménez como directora del Gabinete de la Presidencia. Será reemplazada por Juan Manuel Merchán, quien deja de ser director general de Comunicación y Relaciones Informativas.

De esa forma, queda vacante el cargo responsable de la política comunicativa de la Administración regional. Elena Manzano ha afirmado que se cubrirá en breve.

