La Junta destinará 6,4 millones a las nuevas ayudas a la cooperación internacional

Extremadura renueva sus políticas de cooperación al desarrollo. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes un nuevo decreto de bases reguladoras ... y ha autorizado la primera convocatoria, dotada con cerca de 6,4 millones de euros.

Este nuevo decreto actualiza el régimen de ayudas del desarrollo del sistema de cooperación internacional para el desarrollo «con el fin de dar respuesta a los retos actuales y renovar el compromiso de la sociedad extremeña con la solidaridad internacional».

Como adelantó HOY, la norma refuerza los sistemas de justificación del gasto, eleva las cuantías de las ayudas máximas e introduce la participación de empresas privadas en la cooperación al desarrollo regional. Esta nueva regulación se produce tras el recorte registrado en las cuentas del pasado año, lo que generó rechazo entre las entidades del sector en la región, en los primeros presupuestos aprobados por el gobierno de coalición entre PP y Vox.

La consejera portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado el aumento del presupuesto en un 15% respecto a la convocatoria del pasado año, aunque en aquella ocasión sólo se convocaron dos de las cuatro líneas de ayuda.

Manzano ha recalcado que el nuevo decreto incorpora «importantes mejoras en la calidad y eficiencia de las políticas públicas de cooperación». Según ha indicado, «es sin suda una respuesta por parte de la Junta a los retos actuales y muestra un compromiso decidido de nuestra sociedad con la solidaridad internacional».

La consejera portavoz ha afirmado que la regulación ha sido impulsada por la Agencia extremeña de cooperación internacional al desarrollo (Aexcid) tras un proceso de escucha en el que han participado entidades sociales, organizaciones y instituciones públicas.

Entre las novedades, ha subrayado que se contempla la posibilidad de financiar proyectos de investigación para el desarrollo. Además, se aumenta la cuantía máxima, hasta 280.000 euros, con posibilidad de financiación del 100%.

También ha incidido en que la nueva norma fomenta alianzas entre entidades que quieran agruparse para optar a las ayudas y reconoce a las empresas como agentes de cooperación, aunque para ello deberán colaborar con organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo proyectos sin ánimo de lucro.

En cuanto al gasto, las auditorías externas pasan a ser obligatorias en todos los casos para llevar a cabo un mayo control del uso de los fondos públicos. Asimismo, se actualizan los límites para gastos de personal, lo que para el Gobierno regional va a suponer una mejora en las condiciones laborales.

Primera convocatoria

En línea con la legislación anterior, esta primera convocatoria presenta cuatro líneas de subvenciones. Dos de ellas serán tramitadas por concurrencia competitiva, sistema por el que se evalúan las propuestas y se eligen las mejor valoradas. Se trata de los proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dotados con cerca de 3,6 millones de euros; y las subvenciones destinadas a proyectos de Educación para la Transformación Social y Ciudadanía Global, por un importe de 200.000 euros.

Por otro lado, se concederán por el procedimiento de concesión directa mediante convocatoria abierta (para actuaciones concretas que hayan quedado fuera del sistema anterior) las subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo para emergencias y crisis olvidadas, por 1,58 millones de euros; y las ayudas a proyectos de Acción Humanitaria, con algo más de 1 millón de euros, un 39% más que en 2024.

El recorte en los fondos que se aprobó para los Presupuestos de 2024 hizo que el pasado año sólo se convocaran las dos líneas que se tramitan por concesión directa. Con esta nueva regulación el Ejecutivo regional del PP mantiene el modelo anterior pero con unos requisitos más exigentes. Con ello rechaza además las peticiones de su exsocio de gobierno, Vox, que considera estas políticas «gasto innecesario».

Manzano ha afirmado que con estos cambios se pretende dar respuesta a un escenario global «marcado por recortes de fondos sin precedentes, crisis olvidadas, población desplazada y otros conflictos que están provocando situaciones límite»

«Este nuevo decreto reafirma la estrategia con una cooperación eficaz, que sea profesional y que esté alineada con el contexto internacional», ha añadido.