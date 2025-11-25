HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 25 de noviembre, en Extremadura?
Sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura. HOY

La Junta Electoral suprime la candidatura de Escaños en Blanco por la provincia de Badajoz

En el PSOE cinco integrantes de las listas aprobadas por el Comité Regional son sustituidos en la relación definitiva

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

Finalmente serán diez y no once las candidaturas que concurrirán a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en la provincia de Badajoz. El Diario ... Oficial de Extremadura ha publicado este martes la proclamación oficial de las listas y no figura Escaños en Blanco, que sí aparecía en la aprobación provisional del pasado 19 de noviembre pero sólo con dos nombres en lugar de los 36 requeridos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  4. 4

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  5. 5

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  6. 6 En un pueblo de Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  7. 7 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  8. 8

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  9. 9 Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
  10. 10

    María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta Electoral suprime la candidatura de Escaños en Blanco por la provincia de Badajoz

La Junta Electoral suprime la candidatura de Escaños en Blanco por la provincia de Badajoz