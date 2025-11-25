La Junta Electoral suprime la candidatura de Escaños en Blanco por la provincia de Badajoz

Finalmente serán diez y no once las candidaturas que concurrirán a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en la provincia de Badajoz. El Diario ... Oficial de Extremadura ha publicado este martes la proclamación oficial de las listas y no figura Escaños en Blanco, que sí aparecía en la aprobación provisional del pasado 19 de noviembre pero sólo con dos nombres en lugar de los 36 requeridos.

En cuanto al resto, se mantienen las candidaturas de PP, PSOE, Vox, Unidas por Extremadura, Ciudadanos, Juntos por Extremadura, Nuevo Extremeñismo, Una Extremadura Digna, PACMA y Por un mundo más justo. En la provincia de Cáceres concurren esas mismas formaciones y se añade además Extremadura Unida, lo que en ese caso hace un total de once listas.

La proclamación definitiva de las candidaturas recoge cinco cambios en el PSOE respecto a las que fueron anunciadas el pasado 12 de noviembre tras la reunión del Comité Regional. El partido afirma que se debe a motivos personales. Estas modificaciones ya se incluyeron en los listados provisionales de la semana pasada y tras la publicación de este martes se ha sumado otra más en un puesto de suplente.

El Comité Regional del PSOE aprobó el pasado 12 de noviembre sus candidaturas a la Asamblea de Extremadura por las provincias de Badajoz y Cáceres con un respaldo superior al 98%. Una semana después, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó las listas que se han registrado para los comicios autonómicos, que ahora se han elevado a definitivas.

Entre el primer anuncio y las candidaturas oficiales hay cinco cambios, la mayor parte de la provincia de Cáceres. En concreto, según la información que facilitó el PSOE el 12 de noviembre, se había aprobado que por el número 12 concurriera Tamara Nuñez García, por el 17 José Mánuel Sandoval Suárez, por el 19 Jorge Villar Guijarro y por el 28 Luz María Marquez Sanfacundo. Actualmente los socialistas cuentan con doce diputados por la provincia de Cáceres, por lo que la mayor parte de estos puestos tenían pocas opciones de ser elegidos.

En las candidaturas publicadas en el DOE figuran en esas mismas posiciones Irene Pozas García, Ángel María Martín García, Félix Corrales Álvarez y María Fe Gutiérrez Iglesias.

En cuanto a la provincia de Badajoz, el cambio se ha producido en el último número de la lista, el 36. El pasado 12 de noviembre se anunció a Lucía Ibarra Roblas, pero en la candidatura registrada ante la Junta Electoral aparece en ese puesto Obdulia Campillejo Murillo.