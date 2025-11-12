Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D

Pablo Calvo Badajoz Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:24 | Actualizado 20:57h. Comenta Compartir

El PSOE presentará una lista muy renovada a la Asamblea de Extremadura para el próximo 21-D. El primer cambio es el más evidente: será la primera vez en los últimos 18 años que el fallecido expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara, candidato socialista en las cinco elecciones autonómicas anteriores celebradas desde 2007, no encabeza la candidatura por la provincia de Badajoz. En su lugar lo hace el actual secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que como principal novedad puede estar acompañado en el Parlamento por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien ocupa el puesto número 15. El PSOE logró 16 escaños por Badajoz en 2023.

Osuna, elegido portavoz del Comité Electoral, es uno de los apoyos más claros con los que cuenta en el partido Gallardo, que afronta las elecciones del 21-D con el hándicap de estar procesado por el caso David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Su regreso a las listas de la Asamblea le hace ganar puntos al político emeritense de cara a una hipotética renuncia del expresidente de la Diputación de Badajoz en el caso de que fuera finalmente condenado. Como se ha informado, el juicio está fijado para el 9 de febrero en la Audiencia Provincial, aunque para entonces Gallardo será aforado.

Además de Osuna, la lista del PSOE también hace un guiño a Badajoz capital con la inclusión de la nueva secretaria general de los socialistas pacenses desde el pasado mes de mayo y portavoz en el Ayuntamiento, Silvia González. Ocupa el puesto número 10.

El factor sorpresa que siempre acompaña a procesos de este tipo lo constituye la presencia en el número 2 por Badajoz de la alcaldesa de Hernán Cortés, Judith Olivares, presidenta de la Federación de Entidades Locales de Extremadura. Hernán Cortés pertenece a Don Benito.

Hay que recordar que el PSOE logró 28 diputados en mayo de 2023, 16 de ellos como se ha dicho por la provincia de Badajoz (en puestos de salida repiten solo 5) y los 12 restantes por la de Cáceres (se mantienen 6) cuya candidatura también introduce la novedad de su número 1, Álvaro Sánchez Cotrina, elegido en febrero secretario provincial. Se mantienen Blanca Martín, actual presidenta de la Asamblea, en el puesto número 8, y Lara Garlito, vicepresidenta de la Cámara y que en 2024 disputó a Gallardo las primarias para la secretaria regional. Es la número 2, lo que demuestra su buena sintonía con Sánchez Cotrina.

En puestos de salida también aparecen, por una u otra provincia, exconsejeros y actuales diputados que forman parte de la dirección del grupo parlamentario socialista, como José María Vergeles, Piedad Álvarez, Juan Ramón Ferreira e Isabel Gil Rosiña. Como número 3 de la lista por Badajoz se estrena Manuel Borrego, secretario provincial de los socialistas pacenses desde mayo. Igualmente, forman parte de la candidatura el secretario regional de Organización, Manuel Mejías, y la llerenense Ana Fernández, miembro de la ejecutiva federal de Pedro Sánchez desde diciembre pasado. Por esta circunstancia se la esperaba en un puesto más adelantado que el 14. En el 7, en cambio, aparece el joven de 24 años Aitor Vaquerizo, secretario general de Jerez de los Caballeros; en el 9 Gonzalo Romero, gerente del Ceder La Serena; y en el 12 Justa Núñez, exdirectora general de Transportes.

En la lista de Cáceres se mantienen nombres como el de Eduardo Béjar, Alfonso Beltrán y Nayara Basilio, y entran otros como el alcalde de Miajadas, Antonio Díaz; la exalcaldesa de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina, la trujillana María Curiel y el joven Andrés Tovar.

En el campo de la ausencias, salen de las listas del PSOE miembros como el exsecretario provincial y actual senador Rafael Lemus, quien ya tuvo que dejar su acta autonómica en 2024 por decisión de Gallardo; también Marisol Mateos, exsecretaria de Organización y dirigente histórica, que fue la número 2 en 2023; o Miguel Ángel Morales, actual presidente de la Diputación de Cáceres, tras agotar sus mandatos al frente de los socialistas cacereños.

Pero la mayor sorpresa ha sido la ausencia de Jorge Amado, hasta ahora secretario general del grupo parlamentario, portavoz socialista de Presupuestos y diputado cercano a Gallardo. Su no inclusión, en una lista aprobada antes de llegar al comité regional por el comité provincial de Cáceres, pone en evidencia que el PSOE cacereño desea mantener su perfil propio respecto al secretario regional, que no logró vencer en la provincia en lo dos procesos de primaria en los que, en cualquier caso, se impuso con claridad.

El secretario de Organización del PSOE dio a conocer esta tarde la composición de las listas, que según dijo han salido adelante con un respaldo del 98%. La comparecencia se retrasó media hora respecto a la hora inicialmente prevista, aunque Manuel Mejías no hizo alusión a que se debiera a posibles discrepancias en su elaboración. Fuentes consultadas por este diario sí indicaron que ha habido comunicaciones previas con Ferraz, sobre todo por la lista de Cáceres. Pedro Sánchez presentará las candidaturas de ambas provincias en un acto anunciado para el próximo 19 de noviembre en Mérida.