Jornada electoral en Cáceres en los comicios autonómicos de 2023. HOY
21-D | Elecciones en Extremadura

Once candidaturas por provincia concurren a las elecciones autonómicas

Además de los cuatro partidos con representación Ciudadanos repite y hay tres listas regionalistas

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:09

Comenta

Once candidaturas por cada provincia extremeña concurrirán a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Diez estarán presentes en las dos circunscripciones.

Este miércoles se han publicado en los boletines oficiales las candidaturas registradas para presentarse a los comicios, tras lo que se abre un plazo de correcciones antes de que sean proclamadas definitivas. Por primera vez después de la reforma legal que se aprobó el año pasado, las listas son de tipo cremallera (aunque hay algún error en las listas publicadas), con presencia alterna de ambos géneros, para garantizar una mayor paridad. Hasta 2024, bastaba que en cada tramo de cinco candidatos hubiera tres hombres y dos mujeres o al revés.

Los cuatro partidos con representación parlamentaria concurren por las dos provincias. Como ya se había anunciado, por Cáceres lideran sus respectivas candidaturas la presidenta extremeña, María Guardiola, por el PP; y Álvaro Sánchez Cotrina por el PSOE. Oscar Fernández está al frente de Vox y José Antonio González de Unidas por Extremadura.

En la provincia de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo es el número 1 del PSOE y Abel Bautista del PP. Irene de Miguel encabeza la lista de Unidas por Extremadura y Ángel Pelayo Gordillo la de Vox.

Del resto de partidos destaca la presencia de tres candidaturas regionalistas. La coalición formada por Juntos por Extremadura y Levanta Extremadura cuenta con Raúl González como cabeza de lista en Cáceres y Fernando Baselga en Badajoz. Por su parte, Nuevo Extremeñismo y Adelante Extremadura concurren unidos con Mónica López en Cáceres y Gerardo Rubio en Badajoz. La tercera opción es la de Extremadura Unida, aunque sólo en la circunscripción cacereña, con Pedro Cañada como número 1.

Asimismo, Ciudadanos, que fue la sexta fuerza más votada en 2023, repite en las dos provincias, con Miguel Ángel Julián a la cabeza en Cáceres y José Ignacio Segura en Badajoz. También concurren a las dos provincias Una Extremadura digna (Juan Viera en Badajoz y Óscar Pérez en Cáceres), Por un mundo más justo (Luis Blanco y Óscar Apeles Mussons, respectivamente) y Partido animalista con el medio ambiente (María José Germán en la provincia pacense y Adelaida Arabaolaza en la cacereña).

La relación de candidaturas se completa en la provincia de Badajoz con Escaños en Blanco, liderada por Álvaro Gallego, aunque sólo cuenta con dos integrantes.

