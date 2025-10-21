La Junta critica con dureza a CSIF por reclamar la homologación salarial con otras comunidades

La Junta de Extremadura afirma que el proyecto de Presupuestos autonómicos para el próximo año recoge una subida de 179,5 millones de euros en ... el salario de los empleados públicos. Por ese motivo, el Gobierno regional considera que no tiene sentido la petición de CSIF, que ha convocado una protesta el 31 de octubre para reclamar la homologación salarial del sector de Administración General (todos los empleados del sector autonómico excepto sanidad y educación) con otras comunidades autónomas. Eso supondría un incremento de 300 euros al mes.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha criticado que se haga esa petición a «un gobierno que lo que ha hecho desde el primer momento es cumplir» y que sin embargo no se actúe con la misma exigencia contra el Ejecutivo central.

«Hemos pagado todas y cada una de las actualizaciones salariales, y algunas que no eran nuestras», ha recordado Manzano. «Esto les ha costado a los extremeños, que son los que contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos con su propio sueldo, 203 millones de euros». Eso incluye tanto subidas salariales como complementos como la carrera profesional.

A esto se sumará una nueva subida en las cuentas del próximo año, que contienen tanto el incremento previsto para este año (un 2%, que aún no ha sido aprobado por el Gobierno central y que no se ha podido aplicar) como la subida para 2026 (un 2,1%). Estas dos medidas suponen cerca de 115 millones de euros.

Junto a esto, en 2026 se realizará el segundo pago del acuerdo para abonar la subida pendiente de 2020, que el anterior Gobierno regional del PSOE no quiso pagar y que el actual Ejecutivo del PP ha decidido acometer en tres anualidades. Supone otros 25 millones en tres años, con lo que para el próximo ejercicio habría que liquidar unos 8 millones.

Pero además en las cuentas de 2026 será necesario asumir atrasos por importe de otros 55 millones de euros. Según ha explicado Manzano, se debe al efecto de la subida aprobada para 2020, que se consolida en los ejercicios posteriores y que ahora hay que abonar. En total, serían 179,5 millones.

«¿Realmente reivindican lo mismo a otras unidades de gobierno, como es el Estado, que tiene el compromiso de hacerlo y que no lo hace?», ha señalado respecto a CSIF y la falta de Presupuestos estatales y de aplicación de subidas salariales. «Creemos que sin duda hay una firme intención de no avanzar en materia de empleo público, que lo que pretenden es lo contrario».