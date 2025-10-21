HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
Firma del acuerdo en abril para el pago del 2% pendiente de 2020. HOY

La Junta critica con dureza a CSIF por reclamar la homologación salarial con otras comunidades

Elena Manzano afirma que las cuentas para 2026 ya recogen las subidas salariales de 180 millones de euros

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 21 de octubre 2025, 13:51

Comenta

La Junta de Extremadura afirma que el proyecto de Presupuestos autonómicos para el próximo año recoge una subida de 179,5 millones de euros en ... el salario de los empleados públicos. Por ese motivo, el Gobierno regional considera que no tiene sentido la petición de CSIF, que ha convocado una protesta el 31 de octubre para reclamar la homologación salarial del sector de Administración General (todos los empleados del sector autonómico excepto sanidad y educación) con otras comunidades autónomas. Eso supondría un incremento de 300 euros al mes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  2. 2

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  3. 3

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  4. 4

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  5. 5 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  6. 6 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  7. 7 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  10. 10

    Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta critica con dureza a CSIF por reclamar la homologación salarial con otras comunidades

La Junta critica con dureza a CSIF por reclamar la homologación salarial con otras comunidades