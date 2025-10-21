USO y CSIF se movilizarán para reclamar subida salarial para los empleados de la Junta

No solo los sindicatos docentes se movilizan para reivindicar más sueldo para los maestros y profesores de la región. Las centrales con representación en la ... Administración General reclaman también un incremento en las nóminas de los empleados de la Junta para lograr la homologación salarial con el resto de comunidades autónomas.

«Valoramos la mejora para los docentes y la consideramos insuficiente, pero no aceptamos que se siga tratando al resto de empleados públicos como personal de segunda. No pedimos privilegios, pedimos justicia», afirma Joaquín Pérez, secretario general de USO a nivel confederal, que ha acompañado esta mañana a Luis Manuel Gil, coordinador autonómico, en la rueda de prensa que ha dado esta central para exigir homologación y anunciar sus movilizaciones si no se abre la negociación para ello.

Según USO, «los empleados públicos de la Administración General cobran un 20% menos de media que en otras administraciones autonómicas. En los grupos superiores, la diferencia supera los 10.000 euros al año, y en los puestos de jefatura la brecha puede llegar al 40%». Asegura que «estas desigualdades no son nuevas, se arrastran desde hace más de una década y se han convertido en una injusticia estructural».

Recuerda que ha solicitado en numerosas ocasiones abrir una mesa de negociación para revisar las retribuciones «y la respuesta de la Junta ha sido el silencio». Sin embargo, analizados los presupuestos que ha presentado el Ejecutivo autonómico para 2026, «ese silencio se ha convertido en una decisión política. Los presupuestos no incluyen ni un solo euro destinado a la equiparación salarial del personal de la Administración General, pero sí recogen una partida de 23 millones de euros para la subida salarial de los docentes, equivalente a 1.120 euros anuales por persona. Una medida positiva, pero que aumenta la brecha entre colectivos dentro de la propia Junta».

Para reivindicar la homologación salarial de los empleados de la Administración General, USO ha establecido un calendario de movilizaciones: dos jornadas de paro al mes, que empezarían el 14 de noviembre, hasta finales de 2026 y, a partir de enero de 2027, huelga indefinida, «acompañada de movilizaciones y concentraciones si la Junta no abre de inmediato una mesa de negociación. Nos hemos cansado de buenas palabras y de promesas vacías».

Salir a la calle

Pero la primera protesta por la homologación salarial de estos empleados públicos llegará de la mano de CSIF. La organización sindical con mayor representación en el sector público de la región critica que no se incluya la subida de los complementos salariales en los próximos presupuestos y convoca el 31 de octubre «una gran concentración en Mérida para reclamar la homologación salarial de los empleados públicos de la Administración General de la Junta».

«Los empleados públicos llevan ya mucho tiempo esperando una respuesta de la administración y no podemos aguantar más, por lo que ante la falta de respuesta y de negociación no nos queda otro remedio que salir a protestar porque además se acumula a otra serie de reivindicaciones que la Junta no ha tomado en consideración hasta la fecha», denuncia Juan José Samino, presidente del sector de CSIF de Administración General de la Junta, que subraya la «enorme diferencia que existe entre la media de los salarios de los empleados públicos de otras comunidades autónomas y los de Extremadura, que son aproximadamente unos 17.000 trabajadores».

La central recuerda que ya se dirigió por carta a comienzos de verano a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para abordar este asunto en Mesa General de Negociación, pero todavía no ha recibido ninguna respuesta al respecto y, por eso, decide salir a la calle.

Además de por la homologación salarial, la central protesta por la falta de convocatoria de los concursos de traslados, de ascenso y promoción interna antes de las oposiciones de 2022 y 2023, «cuyas ofertas se acumularán por la administración a la actual oferta de 2021 y, según la Junta, serán convocadas antes de final de año», y también porque sigue «sin ninguna noticia del abono de los pluses de nocturnidad y festivos en periodo de vacaciones, permisos y bajas médicas de los trabajadores de la Junta después de las sentencias judiciales pronunciadas que han dado la razón a la organización sindical en este sentido».