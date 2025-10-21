HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
Empleados de la Junta en una imagen de archivo. HOY

USO y CSIF se movilizarán para reclamar subida salarial para los empleados de la Junta

USO establece un calendario con jornadas de paro mensuales y CSIF convoca una protesta en Mérida el próximo 31 de octubre

Ana B. Hernández

Martes, 21 de octubre 2025, 13:47

Comenta

No solo los sindicatos docentes se movilizan para reivindicar más sueldo para los maestros y profesores de la región. Las centrales con representación en la ... Administración General reclaman también un incremento en las nóminas de los empleados de la Junta para lograr la homologación salarial con el resto de comunidades autónomas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  2. 2

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  3. 3

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  4. 4

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  5. 5 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  6. 6 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  7. 7 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  10. 10

    Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy USO y CSIF se movilizarán para reclamar subida salarial para los empleados de la Junta

USO y CSIF se movilizarán para reclamar subida salarial para los empleados de la Junta