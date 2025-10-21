Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre Acusan a la consejería de «manipular» los datos de los sueldos y avisan de que las movilizaciones «irán a más hasta conseguir la homologación salarial»

Ana B. Hernández Martes, 21 de octubre 2025

Un mes después de la primera jornada de huelga en la educación pública extremeña por la homologación salarial, los cinco sindicatos docentes -PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO- convocan una segunda el 7 de noviembre. Llaman de nuevo a los más de 16.000 maestros y profesores de la región a secundar el paro y participar en el acto central de la jornada, que será de nuevo una manifestación en Mérida.

Las centrales denuncian «la falta de diálogo y negociación real por parte de la consejería» y anuncian que «las movilizaciones irán en aumento y llegarán hasta donde tengan que llegar para conseguir la homologación de los docentes extremeños con la media nacional», en palabras de José Manuel Chapado, hoy portavoz de la intersindical.

Los sindicatos insisten en que si la Consejería de Educación quiere ampliar una subida de 80 euros al mes, «lo puede hacer ya mismo, en las nóminas de noviembre, pero esto no es homologación, con esa subida seguiremos en la cola de la clasificación».

Aseguran que «las tablas publicadas por la Administración, referentes a los sueldos docentes, parten de datos caducados del 2024, no incluyen ninguno de los acuerdos de las otras comunidades autónomas suscritos en 2025 o que se aplicarán en 2026, engorda en más de mil euros las retribuciones de los maestros y profesores extremeños mientras reduce las de otras regiones para aparentar engañosamente que su propuesta nos acerca a la homologación«. Según Chapado, »la consejería manipula los datos y pedimos la dimisión de Mercedes Vaquera, no sabe hacer su trabajo«.

Recuerdan que sus peticiones no han variado desde octubre de 2024, «reclamamos subida lineal para maestros y profesores con carácter retroactivo desde enero de 2025 y la creación de una comisión de revisión para garantizar la homologación en los años venideros», y reiteran que «por la dignidad del profesorado extremeño» seguirán en la batalla hasta conseguir hacer realidad sus reivindicaciones.

Mientras tanto, repiten también, no participarán en otras negociaciones con Educación. Es el motivo por el que esta mañana no han asistido a la segunda sectorial convocada por la consejería para avanzar en la convocatoria de las nuevas oposiciones docentes. Además, José Manuel Chapado, ha criticado que la administración no ha remitido «la información ni la documentación necesaria para poder celebrarse, aunque la hemos solicitado». No obstante, «en cumplimiento de nuestro deber sindical, mientras no se produzca la negociación real y el acuerdo de la homologación salarial de los docentes extremeños, no asistiremos y no colaboraremos en ninguna convocatoria de la Consejería de Educación».

Tareas voluntarias

Además de llamarles a secundar la segunda jornada de huelga y asistir a la manifestación de Mérida, los cinco sindicatos recuerdan a los docentes que no tienen la obligación de realizar tareas voluntarias, como forma también de protesta ante la falta de homologación salarial.

En el comunicado que han lanzado tras anunciar sus nuevas movilizaciones, dicen que el informe de FUNCAS, elaborado a partir del Informe PISA de la OCDE, «reconoce que los maestros y profesores de Extremadura son los más implicados con su alumnado y los que demostramos una mayor voluntariedad en la realización de funciones que no estamos obligados a realizar y por las que no recibimos ninguna compensación económica».

Por ello, «recordamos a todos los docentes y a los centros educativos algunas de las cuestiones que, entre otras, son voluntarias y por tanto no estamos obligados a realizar: tutorizar a los alumnos de prácticas de la universidad, incluir en las programaciones y en la PGA actividades opcionales o voluntarias, participar en actividades extraescolares (como por ejemplo excursiones), participar en programas, proyectos y encuestas, trabajar fuera de nuestro horario laboral legalmente establecido, contestar fuera de nuestro horario laboral (legalmente tenemos derecho a la desconexión digital), realizar funciones que no nos corresponden y no están retribuidas, participar en actividades formativas convocadas por la Consejería de Educación (que no sean de carácter obligatorio) como cursos, jornadas, congresos..., convocar reuniones de órganos colegiados como consejos escolares y claustros y otros órganos de coordinación docente por encima del mínimo contemplado legalmente, y cualquier otra acción u actuación que legalmente no sea obligatoria».