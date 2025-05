La Junta concederá hasta 250 euros de ayuda a los vehículos de transporte

Asemtraex: «Un transporte que ronda los 2 euros por litro es inviable»

Alonso Sánchez, de Asemtraex. HOY

Toda ayuda que reciba el sector del transporte será bien recibida, pero la aportación que prevé realizar el Gobierno regional no será suficiente para compensar el aumento de los gastos producido en el último año. Así lo afirma Alonso Sánchez, secretario general de la Asociación de empresarios de transportes de Extremadura (Asemtraex).

«Menos da una piedra», afirma Sánchez, pero añade que una ayuda de alrededor de 200 euros por empresa y 150 euros por vehículo no es suficiente para paliar la subida de precios de los carburantes, que amenaza la viabilidad de esta actividad.

Como explica, en el último año se ha producido un incremento de costes del 60% en el gasoil. Además, lamenta que cuando ha bajado el precio del petróleo, como ha ocurrido durante el verano, eso no se ha traducido en un carburante más barato. De modo que ahora que se espera una nueva subida de las materias primas ante la llegada del otoño teme que los precios vuelvan a crecer, con el consiguiente peligro para los profesionales. «Un transporte que ronda los 2 euros por litro es inviable», añade.

Sánchez apunta que el sector no puede trasladar ese aumento de costes a sus clientes. Como indica, el 90 o 95% de las empresas de la región son de pequeño tamaño y no tienen capacidad para subir sus tarifas, mientras que las grandes compañías tienen más margen debido a su volumen. Además, los transportistas extremeños suelen trabajar con intermediarios que fijan los precios del servicio. Y aunque el Gobierno ha regulado que no se puede trabajar por debajo de los costes, afirma que en la práctica no se explica cómo hay que cumplir esa norma.

De esa forma, el secretario general de Asemtraex asegura que el sector se encuentra en una delicada situación que no sabe cuánto tiempo podrá aguantar. «No se puede trabajar a pérdidas», afirma. Y alerta sobre el efecto que puede tener para las cadenas de suministros, que en la región dependen casi en su totalidad del transporte de mercancías por carretera. «Si no andan los camiones, la que se va a liar es gorda», apunta.

En su opinión, la verdadera solución pasa por crear un gasóleo para profesionales del transporte con un tratamiento fiscal más bajo, tal como sucede con el sector agrícola y el pesquero.