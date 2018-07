José Félix Álvarez, la nota más alta en las oposiciones de Educación en Extremadura José Félix Álvarez, de 34 años y natural de Navaconcejo / EFE Este opositor en la especialidad de Latín, natural de Navaconcejo y padre de tres hijos, optaba a una plaza de profesor por tercera vez EFE Domingo, 29 julio 2018, 12:44

José Félix Álvarez, de 34 años y natural dela localidad cacereña de Navaconcejo, puede presumir de haber obtenido la nota final más alta, un 9,92 en la especialidad de Latín, de entre los casi 6.000 aspirantes que se presentaron a las oposiciones de docentes en Extremadura.

Era la tercera vez que optaba a una plaza de profesor y, según ha manifestado, la «templanza» ha sido lo más determinante para la consecución de la nota.

Mantuvo la calma en el primer examen, al que iba con «nada que perder y mucho que ganar», pero tras el que se sentía «obligado» a mantener la puntuación, «lo más duro», para él, de esta oposición.

«Yo he llegado hasta donde he podido y lo demás lo ha puesto la providencia. Lo más difícil ha sido que la oposición no estuviera por encima de mi fe ni de mi familia», ha expresado el ya funcionario en prácticas, católico declarado.

Tras su puntuación, sumando las fases de oposición y baremación, hay un 9,8 en Geografía e Historia y cinco calificaciones de 9,6 en otras especialidades en las oposiciones de acceso al Cuerpo docente de Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, de Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, y Artes Plásticas y Diseño.

En Latín han superado la fase de oposición quince aspirantes de los 53 presentados, de los que ocho han obtenido plaza, todos por encima del 8 tras la fase de concurso, entre ellos, tres sobresalientes.

José Félix Álvarez llevaba desde septiembre preparándose esta oposición por su cuenta, dedicándole cuatro horas diarias en los momentos libres del instituto donde daba clases este curso y por las tardes cuando dejaba de cuidar a sus tres hijos.

«Había una norma en casa: que los fines de semana no se estudiaba», ha apuntado su mujer Consuelo, quien se muestra aliviada de que su marido «no vuelva a tocar esos apuntes», algo que comparten sus hijos, «sobre todo el pequeño Pablo«, quien, por la noche, »se paseaba por la casa preguntando dónde estaba su padre«.

Álvarez ha asegurado que, aunque las academias preparan «muy bien», no se planteó apuntarse por no poder compaginarlo con su ritmo familiar, por lo que el temario lo compró y la programación la he tenido que renovar al marco legal.

Su método de estudio fue «subrayar» y memorizarlo «hilando los contenidos, creando un relato«, sin esquemas, un método que le ha servido no solo para lograr una plaza sino para obtener la nota más alta.

En este sentido, ha agradecido el apoyo de sus compañeros de profesión, así como el «respaldo» de sus «hermanos en la fe, con su oración», pues pertenece, en Cáceres, al Camino Neocatecumenal, un itinerario de fe dentro de la Iglesia Católica.

El nuevo funcionario docente por la especialidad de Latín, que confiesa que se le daban mejor las ciencias que las letras en Bachillerato, pretende ahora crecer como investigador, así como dedicarse a una «docencia humana» y atender a la «realidad» de cada alumno.