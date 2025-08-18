Desactivado el nivel 1 en los incendios de Llerena y Burguillos del Cerro

J. M. Solo de Zaldívar Lunes, 18 de agosto 2025, 10:46 Comenta Compartir

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad en los incendios de Llerena y Burguillos del Cerro. El incendio cercano a Llerena comenzó el pasado jueves 14 de agosto a ocho kilómetros de la localidad, cuando un camión prendió en llamas tras una avería en la carretera. Esto obligó a evacuar a 40 personas en una zona de chalés de Los Molinos y movilizó 50 efectivos de la UME hasta la zona. Las llamas arrasaron 5.900 hectáreas en la comarca, a falta de las mediciones oficiales, y obligaron a confinar a los vecinos de Villagarcía de la Torre.

En Burguillos del Cerro han vivido también momentos de tensión. En esta localidad de 2.970 habitantes, el incendió ha quemado al menos 539 hectáreas desde el viernes 15 de agosto según la Junta de Extremadura. Unos vecinos que vieron como las llamas se acercaban al pueblo.