HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un hombre de 70 en Plasencia por las altas temperaturas
Incendio en Burguillos del Cerro HOY

Desactivado el nivel 1 en los incendios de Llerena y Burguillos del Cerro

El fuego ha arrasado casi 6.000 hectáreas en la Campiña Sur

J. M. Solo de Zaldívar

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:46

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad en los incendios de Llerena y Burguillos del Cerro. El incendio cercano a Llerena comenzó el pasado jueves 14 de agosto a ocho kilómetros de la localidad, cuando un camión prendió en llamas tras una avería en la carretera. Esto obligó a evacuar a 40 personas en una zona de chalés de Los Molinos y movilizó 50 efectivos de la UME hasta la zona. Las llamas arrasaron 5.900 hectáreas en la comarca, a falta de las mediciones oficiales, y obligaron a confinar a los vecinos de Villagarcía de la Torre.

MÁS INFORMACIÓN

En Burguillos del Cerro han vivido también momentos de tensión. En esta localidad de 2.970 habitantes, el incendió ha quemado al menos 539 hectáreas desde el viernes 15 de agosto según la Junta de Extremadura. Unos vecinos que vieron como las llamas se acercaban al pueblo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Comienza la evacuación de zonas periurbanas de Hervás, que se encuentra confinada por el fuego
  2. 2 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  3. 3 Alemania apoyará la lucha contra las llamas en Extremadura con 60 bomberos y 20 vehículos
  4. 4 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  5. 5 La Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas de la Armada ayudarán en los fuegos de Extremadura
  6. 6 Carreteras cortadas este domingo por los incendios en Extremadura
  7. 7 Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE
  8. 8 Plasencia despide al empresario Pedro Díaz, la encarnación del abuelo Mayorga
  9. 9 El incendio de Jarilla sigue descontrolado con frentes en Ambroz, Jerte y Plasencia
  10. 10 Alcaldesa de Hervás: «Hay que confinar a los vecinos porque el viento va a cambiar y el humo puede llegar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Desactivado el nivel 1 en los incendios de Llerena y Burguillos del Cerro

Desactivado el nivel 1 en los incendios de Llerena y Burguillos del Cerro