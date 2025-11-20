Los 'influencers extremeños' arrasan en nominaciones: ahora en los Premios Ídolo

Irene Manzano Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:03 Comenta Compartir

Conocidas las recientes nominaciones extremeñas en los Premios TikTok 2025, también es motivo de celebración la presencia que tendrá Extremadura en la IV edición de los Premios Ídolo, uno de los galardones más seguidos y reconocidos entre los jóvenes. Cada vez está más cerca la fecha de la gala y poco a poco se están conociendo las nominaciones en las distintas categorías.

Estos premios nacieron en 2021 de la mano de la influencer Dulceida (Aida Domènech) y ya se han convertido en la cita imprescindible entre creadores de contenido y artistas. Fueron los primeros premios a influencers y cada año reconoce el talento de aquellas figuras públicas que han tenido un impacto significativo en el entretenimiento y cultura digital.

Hasta ahora las categorías que se conocen son: 'Beauty', 'Contenido Creativo', 'Entrenimiento', 'Viajes', 'Lifestyle', 'Streamer' y 'Humor' con cuatro nominados en cada una. Y ya se conoce una de las categorías más importantes de la gala, la de 'Ídolo revelación' donde son 10 los nominados y una de ellas es Magdalenita, nuestra 'artista de los renacuajos'. Por la parte del dombenitense, Carlos Peguer cuenta con la nominación en la categoría 'Lifestyle' junto a otras figuras reconocidas como Violeta Mangriñán.

Bajo el lema 'Nos vemos en el cielo' o 'El cielo no puede esperar', esta nueva edición de los 'Ídolo-Heaven' contempla una estética griega. Madrid será el lugar que acogerá la gala el 11 de diciembre en el Pabellón 3 de IFEMA y estará presentada por Kira Miró y Lala Chus. Como gran novedad, esta edición será la primera abierta al público general que podrá acceder a través de la compra de entradas.

Temas

Premios

Extremadura