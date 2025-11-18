Presencia extremeña en los Premios TikTok 2025: estos son los nominados La comunidad en España ya puede elegir a los mejores creadores de contenido y figuras públicas de la plataforma

Irene Manzano Martes, 18 de noviembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

Ya van cinco años desde que surgieron los Premios TikTok, una cita indispensable que rinde homenaje a los creadores de contenido y figuras públicas del país. Este año los galardones reflejan la creatividad, diversidad y autenticidad que representan los usuarios mediante sus vídeos.

Son 12 las categorías que demuestran la diversidad de la comunidad de TikTok en España y reconocerán al Mejor Creador/a de contenido en cada una de ellas. La presencia extremeña no se queda atrás con Carlos Peguer (en la categoría 'TikTok Star'), Magdalenita (como 'Storyteller del Año') y Raúl Otero en la categoría de comedia.

Las votaciones para estos premios estarán abiertas desde el 12 hasta el 24 de noviembre en el Centro de Votación de los Premios TikTok 2025, a través de la búsqueda del hashtag #PremiosTikTok.

Los premiados se darán a conocer en la gala que se celebrará el 3 de diciembre y estará presentada por algunos creadores de la plataforma como Rivers o Iban García entre otros. Además, se podrá acceder a los mejores momentos de la gala desde el hashtag #PremiosTikTok.

Temas

España

TikTok

Premios