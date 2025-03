La imputación de Gallardo por la contratación de Azagra no alienta una candidatura alternativa en el PSOE

Ana B. Hernández Viernes, 29 de noviembre 2024, 08:12 Comenta Compartir

Hay preocupación e incertidumbre en el PSOE de Extremadura. A pesar de que cargos orgánicos y públicos del partido aseguran que la imputación del secretario general, Miguel Ángel Gallardo, era esperada, «la citación judicial es un golpe duro tanto para la persona como para el partido», coinciden algunos militantes de base.

Sin embargo, ni entre los consultados con responsabilidades ni entre quienes no las tienen se cree que alguien vaya a atreverse a dar un paso al frente y presentar una candidatura alternativa a la de Miguel Ángel Gallardo. El secretario general del PSOE es el único que a día de hoy ha confirmado que concurrirá a la reelección, y su imputación judicial no ha variado su decisión ni tampoco la hoja de ruta establecida por el partido. «El calendario hasta la celebración del congreso ordinario, fijado para el 18 y 19 de enero, se mantiene», confirma la formación.

En la celebración del último comité regional quedó claro que la repetición de otras primarias no era una opción sobre la mesa. Afines y críticos al secretario general se mostraron a favor de evitar la vuelta de los militantes a las urnas. Pese a la defensa de las primarias que hacen en el partido, como fórmula democrática para elegir los liderazgos, los socialistas extremeños rechazan de manera generalizada volver a repetirlas.

Especialmente porque en ese mismo comité, Gallardo avanzó su decisión de modificar la Ejecutiva regional para dotarla de mayor peso político y, sobre todo, para materializar una integración demandada y hasta la fecha desatendida, y amortiguar así una de las principales discrepancias internas.

En manos de Ferraz

Pero un día después de que el PSOE lanzara los plazos y fechas para su congreso, la juez ha citado a declarar, como presidente de la Diputación de Badajoz y en calidad de investigado, a Miguel Ángel Gallardo en la causa que instruye para determinar si la contratación por parte de la institución provincial de David Azagra, hermano de Pedro Sánchez, se realizó o no de manera correcta.

La imputación del líder de los socialistas extremeños es un lastre para el partido. «La pena del telediario ya la tenemos», confirman algunos de los socialistas consultados. «Y está por ver si es la única».

La dirección nacional puede actuar contra Gallardo en aplicación del código ético del partido antes de esperar a que se declare o no la apertura de juicio oral. Pero en la federación regional, a día de hoy, son más que menos los que creen que no lo hará. Porque la imputación de Gallardo viene motivada por la contratación del hermano del presidente y porque desde el propio Gobierno se ha asemejado esta causa a la abierta contra Begoña Gómez, como una ofensiva judicial contra Pedro Sánchez orquestada desde la ultraderecha.

Tal vez por eso el secretario general de los socialistas extremeños ha asegurado que acude al congreso federal de Sevilla este fin de semana «con mayor fuerza, con mayor firmeza, con mayor ganas, porque al final está claro que detrás de todo este proceso lo que hay es un intento de linchamiento por parte de la ultraderecha y la derecha».

Quizás por eso también el secretario provincial y presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha encuadrado la causa en la «instrumentalización excesiva por parte de algunos medios de la extrema derecha que están haciendo política dentro de los tribunales», y ha asegurado que «no hay nada relevante que pueda cuestionar la legitimidad de Gallardo al frente del PSOE regional».

El respaldo de Sánchez a Gallardo se medirá, en cualquier caso, en el congreso federal este fin de semana y determinará el futuro político inmediato del líder extremeño. En la federación regional nadie duda de que, más que en manos de la justicia, el futuro de Gallardo está en las de Sánchez. Y si él no quiere, no se repetirán las primarias en la región, porque no habrá alternativa sin el apoyo de Ferraz. No obstante, quien quiera tiene los días 2 y 3 de diciembre para presentar precandidatura a la Secretaría General según las fechas y los plazos establecidos por el PSOE de Extremadura.