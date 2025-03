La UCO no ve incremento patrimonial injustificado de David Azagra

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado «evidencia» de que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, actual ... director de la oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, posea una cantidad de acciones que alcancen el valor de 1,4 millones de euros en el BBVA.

En el auto dictado este miércoles por la jueza Beatriz Biedma, titular del juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, se recogen algunas conclusiones del informe elaborado por la UCO. Entre ellas, la que hace referencia «al supuesto incremento patrimonial injustificado de David Sánchez Pérez-Castejón» dentro del proceso que sigue el mismo juzgado para aclarar si la Diputación de Badajoz amañó la plaza de coordinador de conservatorios en la ciudad de Badajoz para él en 2017.

«Una vez analizadas las declaraciones de bienes que (David Sánchez) ha presentado ante la Diputación, no se ha encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros. Según explica la UCO, se trataría de un cálculo erróneo motivado por el hecho de que en las declaraciones relativas a los años 2017, 2019 y 2021 en el campo 'valor nominal' se refleja la unidad de medida en euros y en la de 2022 y 2023 no se concreta dicha unidad, por lo que se habría interpretado que se trata de número de acciones y no del valor en euros de las mismas», recoge el auto.

Para aclarar estos datos, la jueza libra oficio al BBVA con el fin de que el banco informe al juzgado sobre el valor nominal de los depósitos de diversas acciones de cotización oficial que consten en dicha entidad a nombre de David Sánchez en noviembre de 2017, noviembre 2019, diciembre 2021, noviembre 2022 y junio 2023.

Patrimonio y tributación de David Sánchez

La investigación ha analizado el patrimonio y tributación del hermano del presidente del Gobierno.

Un informe de la Agencia Tributaria avaló el proceder de David Sánchez, que tributa IRNR en lugar de IRPF porque tiene su residencia declarada en Elvas (Portugal). Ese informe de la AEAT, sin firmar por ningún funcionario y elaborado con la información de sus bases de datos y sin iniciar nuevas investigaciones, establece que el músico no ha cometido delito contra la hacienda pública. Pero sí desgrana sus propiedades y el saldo de sus cuentas bancarias.

Así se pudo saber que el hermano del presidente del Gobierno ha vivido en varios países, tiene tres casas a su nombre, dos coches y, además, gastó 71.000 euros en una tarjeta bancaria vinculada a una cuenta de su padre, Pedro Sánchez Fernández, el año que disfrutó de una excedencia en la Diputación de Badajoz para marcharse a Tailandia durante 2021.

También consta que recibió de su padre una donación de 240.000 euros un mes antes de firmar la compra de una casa en la localidad portuguesa de Elvas en 2023.

Esta primavera algunas informaciones señalaban una hipotética relación del hermano de Pedro Sánchez con Víctor Aldama, comisionista de la trama Koldo, porque este había creado algunas sociedades en Elvas. Pero hasta el momento no se ha sabido más de este supuesto.