El PSOE extremeño celebrará su congreso regional del 17 al 19 de enero en Plasencia

La celebración este próximo fin de semana en Sevilla del congreso federal del PSOE -adelantado un año respecto a lo previsto- obliga a los socialistas ... extremeños a, en unos casos, repetir sus procesos internos congresuales, como el de un congreso regional, con, de nuevo, la necesidad de elegir a un secretario general, o adelantar, como es el caso de los congresos provinciales, que se deberán celebrar antes de lo previsto. El comité regional de los socialistas extremeños aprobará esta tarde en Mérida ese calendario, que tiene dos fechas claves. La primera, el 11 de diciembre. Ese día se conocerá si hay un candidato alternativo a Miguel Ángel Gallardo para liderar a los socialistas extremeños y ha conseguido los avales mínimos para unas primarias, que se fijan en unos 600. La segunda, la celebración del 15 congreso regional del PSOE, que tendrá lugar del 17 al 19 de enero del próximo año en Plasencia.

Manuel Borrego, secretario de organización del PSOE extremeño, ha dado a conocer los nuevos procesos internos que vivirán los socialistas extremeños para definir su rumbo y sus líderes en clave regional, provincial y local. Procesos que deben terminar antes del 30 de junio del próximo año. No habrá que esperar a tanto para saber si Miguel Ángel Gallardo, elegido secretario general del PSOE de Extremadura hace apenas nueve meses, tendrá adversario que le dispute ese puesto de cara al congreso regional que se desarrollará en Plasencia.

La actual dirección regional del PSOE, estatutos en mano, ha avanzado al máximo los plazos para que el proceso congresual regional se celebre lo antes posible. Justo terminar el congreso federal de este fin de semana en Sevilla, ha activado el reloj de sus elecciones internas en Extremadura. De tal manera que entre el lunes y martes próximos (2 y 3 de diciembre) se abre el registro de precandidaturas para optar la secretaría general del PSOE extremeño). De momento, solo ha trascendido que Miguel Ángel Gallardo opta a seguir al frente.

Si hay alternativa al actual presidente de la Diputación de Badajoz, esta deberá registrarse a más tardar el próximo 3 de diciembre y contar con un mínimo de alrededor de 600 avales (hay cerca de 10.000 afiliados socialistas extremeños) que tendrá que presentar entre el 4 y el 11 de diciembre, en un periodo que contempla uno de los grandes puentes festivos del país. En Mérida, además, es festivo el 10 de diciembre. Si hubiera más de un candidato, las votaciones de primarias se realizarían el 11 de enero, en primera vuelta, y en segunda el 15 de enero.

«Hay que elegir tras un congreso federal, como marcan los estatutos, los órganos regionales, provinciales y locales del PSOE. Y una ponencia marco que recoja nuestro proyecto y de respuesta a la ciudadanía. En esas estamos ahora», ha indicado Borrego. «Creemos en la democracia en general y también en la democracia interna. Y por eso debe abrirse un proceso de primarias porque es obligatorio«, ha añadido el secretario de organización socialista al ser preguntado por volver a repetir congreso regional (en realidad, el anterior fue extraordinario) y primarias aunque se hayan celebrado hace menos de un año.

Asegura Manuel Borrego que el hecho de que se convoque inmediatamente el congreso regional tras el federal, en la primera fecha disponible según los estatutos, responde no a una necesidad interna de la actual dirección del PSOE extremeño sino pensando en los extremeños. «No hay urgencia en el proceso de elección interna pero los socialistas no podemos perder tiempo en procesos internos que hay que hacer y sí trabajar por las necesidades de los ciudadanos. Y más cuando sufrimos la inacción y la falta de proyecto de la señora Guardiola y del teatrillo del Gobierno PP-Vox que está sufriendo Extremadura», ha concluido el número 2 del PSOE extremeño.

Cuestionado sobre la hipótesis de que María Guardiola, si no logra aprobar los Presupuestos regionales, active el botón de las elecciones anticipadas en la región el próximo año pudiera dejar paralizado los procesos internos de elección de los socialistas, Borrego ha sentenciado que no. Al contrario. Abriría otro porque habría que elegir candidato del PSOE a la Junta. Los estatutos socialistas contemplan que el secretario regional no tenga que ser a la fuerza el candidato en cuando proceso de elecciones.

«El proceso en cadena que vamos a vivir, congreso regional, congresos provinciales y congresos locales, es independiente de lo que pueda ocurrir con elecciones anticipadas tanto en Extremadura o incluso en España. El congreso federal de Sevilla nos obliga a poner en marcha estos procesos internos y a concluirlos antes del 30 de junio del próximo año», ha subrayado.

En clave política extremeña, Manuel Borrego ha remarcado que «hoy es más necesario que nunca el PSOE extremeño. Con Guardiola la situación es preocupante, con falta de proyecto para la región. Ha justificado su incapacidad y su inacción con el Gobierno de Pedro Sánchez. Y escenifica un teatrillo con Vox, dentro o fuera del Gobierno». En ese sentido, no aclarado si el PSOE presentará enmienda a la totalidad a los Presupuestos regionales aunque ha insinuado que en la práctica no supondrá ninguna incógnita añadida porque cree que hay acuerdo PP-Vox para los Presupuestos.