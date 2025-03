Rufián cree que en el caso del hermano de Sánchez «no hay nada» y ve una «ofensiva judicial» contra el Gobierno

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que en la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, «no ... hay absolutamente nada» sino que se trata de un caso que se enmarca en una «ofensiva judicial» contra el Gobierno porque «no gusta».

«Hace tiempo que rondan las ganas de imputar al entorno más próximo del presidente», ha recordado al ser preguntado a su llegada al Pleno del Congreso por la decisión de la jueza de Badajoz Beatriz Biedma de llamar a declarar al hermano del presidente por presuntos delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda Pública, después de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Aunque reconoce que no ha leído sobre el asunto, cree que «de momento» no hay «absolutamente nada». Aun así ha advertido que si en algún momento hubiese algo confirmado desde su formación serán los «primeros» que no dudarán en pedir cuentas.

Contrato de 2017

La contratación fue ya polémica hace siete años, cuando se conoció, porque la Diputación hizo constar en las actas que la entrevista fue la que finalmente determinó la contratación del hermano de Pedro Sánchez. En ese momento, este último era secretario general del PSOE y posteriormente ya se convirtió en presidente del Gobierno.

Ha sido esta primavera cuando la organización Manos Limpias presentó una denuncia en el juzgado por presunto fraude contra el músico y contra Gallardo como cómplice. Posteriormente, en la querella, la organización sacó al presidente de la Diputación y se limitó a citar a los superiores jerárquicos del músico.

A principios de junio, la titular del Juzgado de Instrucción del Número 3, Beatriz Biedma, admitió la denuncia. Desde entonces se investigan supuestos ilícitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Poco a poco se han ido presentando más acusaciones a la inicial de Manos Limpias. Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, 'Iustitia Europa' y Vox son ya parte del procedimiento. La pasada semana, el PP inició los trámites para personarse.

Los populares se suman ahora, cuando se cumplen seis meses del inicio de la investigación, porque están convencidos de que habrá juicio oral y porque quieren tener acceso al informe de la UCO ahora presentado en el juzgado y los correos electrónicos.

Azagra, Gallardo y otras personas que han visto intervenidas sus cuentas de correo han recurrido a la Audiencia Provincial de Badajoz pidiendo la nulidad de la actuación de la UCO, pero los magistrados han avalado el proceder de la jueza ordenando esta medida en tres ocasiones. También han sido tres las veces que los agentes de la Guardia Civil han acudido a la Diputación a llevarse el volcado de los correos electrónicos.

Su contenido aparece en el informe que los agentes han entregado a la jueza este martes. Ahí se espera aclarar si existen indicios que apuntan a que el Gobierno de la Diputación preparó la plaza para el hermano del presidente del Gobierno.

¿Hubo enchufe con el hermano de Pedro Sánchez?

La investigación se ha centrado en la contratación de David Sánchez y en si existió algún enchufe en su selección hace siete años. Se presentaron otros diez músicos, todos tenían alguna relación con Extremadura y ninguno presentó alegaciones a la resolución de la convocatoria pública.

De David Sánchez, la Diputación siempre ha ensalzado su formación y su desarrollo profesional. «La preparación demostrada, su currículum, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora realizadas y, sobre todo, la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista, le hacen el candidato más idóneo, para desempeñar el referido puesto», recoge la propuesta firmada por Elisa Moriano, que era directora del Área de Cultura de la Diputación, en 2017.

Además de licenciado en Económicas, David Sánchez obtuvo una matrícula de honor en la cátedra de Composición Musical y Dirección Operística en el conservatorio de San Petersburgo. Fue director artístico del Teatro Mikhailovsky de esta ciudad, donde colaboró con Nacho Duato. Amplió su formación en otros países y llegó a Badajoz directo de San Petersburgo.

Dice dominar ruso, inglés e italiano, y manejar con fluidez francés y alemán. Nacido en 1974, ha sido nombrado asesor del Teatro Real recientemente.

Además del contrato, el juzgado investiga si actualmente cumple con su jornada y funciones. No tiene autorizado el teletrabajo, pero se le desconocía despacho. En la Diputación defendían que ha trabajado en zonas comunes hasta que este verano le adjudicaron una oficina en la Plaza de España. Según los populares provinciales, no existe un registro horario de este empleado provincial.

Este mes, Azagra ha presentado la nueva edición del programa Ópera Joven, que coordina. Este fin de semana se han puesto en escena dos funciones de Carmen, el sábado en Badajoz y el domingo en Villafranca de los Barros, con precios populares. También hay conferencias y talleres preparados hasta final de año en 14 municipios de la provincia relacionados con la ópera. El día de la presentación del programa y en el estreno de la ópera, el hermano de Pedro Sánchez eludió referirse a su situación judicial.