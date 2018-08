La impugnación del proceso sigue en el TSJEx

La Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) sigue a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) se pronuncie respecto al recurso que ha planteado para impugnar las oposiciones de Secundaria ya celebradas en la región, y al que ha añadido las irregularidades que, desde su punto de vista, se han producido en el desarrollo del proceso, que comenzó el 23 de junio y que ha supuesto que un millar de interinos se conviertan en funcionarios de carrera. Esta agrupación ha decidido llevar las oposiciones a la vía judicial porque la oferta que las ha centrado ha sido la suma de plazas ordinarias con plazas extras para la estabilización del empleo y el acceso a estas últimas, a su entender, no debería haber sido, como para las otras, un sistema de concurso-oposición. Su argumento es que este perjudica a los interinos, especialmente a los de mayor edad. Tal como la organización explica, un interino que desarrolla su labor diariamente no puede competir en condiciones de igualdad con un joven recién licenciado. No solo por la disposición de tiempo para estudiar, sino porque la capacidad de retención y aprendizaje se ve mermada con el paso de los años. Por eso, con la impugnación, reclaman para las plazas extras un proceso de consolidación que prime la experiencia.