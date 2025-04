Ibarra pide a Gallardo que no afloje su oposición al cupo catalán en un acto de unidad del PSOE

Tres generaciones del PSOE extremeño unieron fuerzas ayer en Miajadas: Miguel Ángel Gallardo, actual secretario general del partido en Extremadura, y los expresidentes de ... la Junta Guillermo Fernández Vara y Juan Carlos Rodríguez Ibarra que le precedieron al frente del partido. El acto reunió a cientos de militantes en el pabellón multiusos de la localidad y dejó dos mensajes de fondo: las reiteradas proclamas de unidad en el seno del partido como condición que todos entienden que es necesaria si el PSOE quiere volver a gobernar en la región; y, segundo, el respaldo de Ibarra para que Gallardo se mantenga firme en contra del cupo catalán y frente a los deseos de Ferraz en este sentido.

Uniendo ambas líneas, el actual secretario general de los socialistas extremeños, elegido este mismo año y que dedicó una parte de su intervención a reflexionar sobre la lealtad, dejó una frase en el aire: «No me preocupa mi liderazgo», aseguró Gallardo, quien añadía: «Se habla de unidad, pero tras los procesos que hemos realizado la unidad es algo que se supone. No sobra nadie, al contrario, necesitamos gente para trabajar a nuestro lado».

El dirigente socialista pasó muy por encima el asunto espinoso del cupo catalán (dijo que quiere «un Estado hidratado, que permita distribuir las políticas sociales», y que está dispuesto a alzar la voz para defender a la tierra extremeña), e incluso recordó políticas que favorecen a Extremadura, como el aumento del salario mínimo, por parte de Pedro Sánchez, a quien en cualquier caso no mencionó.

Vara reclamó una financiación justa para los territorios, pero sin profundizar en la polémica del cupo

Las críticas contundentes contra esa financiación singular de Cataluña vinieron por parte de Rodríguez Ibarra, quien a su vez mostró su apoyo explícito a Gallardo en su rechazo al cupo. Según el expresidente de la Junta, Extremadura perdería 2.000 millones de euros con lo que sabe del nuevo modelo de financiación. «Creo que vamos a una confederación de los ricos y una federación de los pobres, y eso los socialistas no podemos aceptarlo. Por eso estoy de acuerdo con mi secretario general (Gallardo) cuando se opone al cupo catalán. Y si no le gusta a Ferraz, mala suerte», afirmó Ibarra, para añadir: «Yo no acepto el cupo catalán porque la salud de mi nieta no puede depender de que a Cataluña le vaya bien o mal».

Por su parte, Fernández Vara se refirió a la obligación de tener una financiación territorial justa para que la sanidad o la educación de las personas no dependan únicamente de su nivel de renta, pero no profundizó en la polémica del cupo.

Sí habló de la unidad del PSOE cuando dijo que «el partido somos los 10.000 militantes de la región y los decenas de miles de toda España, tenemos la obligación todos de ponernos como objetivo el mejorar la vida de las personas, y eso se hace apelando a la unidad, a la fortaleza, a los proyectos ganadores».

El propio anfitrión, el alcalde de Miajadas, Antonio Díaz, también pedía ayer que cesen actitudes de «maltrato» y «acoso» sobre algunos militantes. «Hay que recuperar a todo el mundo y que el partido sea una piña. Un partido dividido no va a ninguna parte», subrayaba.

Y después de él, la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, abundaba en la idea de la unidad: «Necesitamos estar fuertes y para esa fortaleza necesitamos unión. El partido tiene que estar por encima de todos nosotros y de las personas», aseguraba ayer Esther Gutiérrez, quien intervino después de que la secretaria provincial de las Juventudes Socialistas de Cáceres, Irene Pozas, defendiera sobre todo la necesidad de acceso a la vivienda para los jóvenes.