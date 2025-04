El PSOE practica un ejercicio de unidad en Miajadas: «No me preocupa mi liderazgo», dice Gallardo

El PSOE extremeño ha reunido esta mañana en Miajadas a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y al actual secretario regional, Miguel Angel Gallardo, ... en un claro ejercicio de demostrar unidad en el partido, sobre todo a nivel extremeño, en unos momentos en los que se debe celebrar un congreso regional y no se está de acuerdo con el cupo catalán que defiende Pedro Sánchez, porque puede perjudicar a Extremadura. «No me preocupa mi liderezgo» ha llegado a decir Gallardo, que ha recibido un fuerte respaldo de Ibarra principalmente.

En el mitin se ha apelado a la unidad del partido desde el primer instante, cuando el alcalde del municipio, Antonio Díaz, ha pedido de forma sorprendente que cesen actitudes de «maltrato» y «acoso» sobre algunos militantes. «Hay que recuperar a todo el mundo y que el partido sea una piña», ha asegurado.

Tras él, Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, ha reclamado igualmente unidad con el objetivo de poder volver a gobernar la región: «Necesitamos estar fuertes y para esa fortaleza necesitamos unión. El partido tiene que estar por encima de todos nosotros y de las personas», ha enfatizado Gutiérrez, aunque sin especificar si hablaba en clave del partido extremeño o respecto a las políticas practicadas por Pedro Sánchez.

Ampliar Militantes asistentes al acto. HOY

Por su parte, Fernández Vara, que ha intervenido en el acto antes que Rodríguez Ibarra, también se ha referido a la necesidad de que «el partido esté unido y con ganas, porque así podremos transmitirlo hacia fuera». «El partido somos los 10.000 militantes de la región y los decenas de miles de toda España, tenemos la obligación todos de ponernos como objetivo el mejorar la vida de las personas, y eso se hace apelando a la unidad, a la fortaleza, a los proyectos ganadores», ha subrayado en su intervención Vara, que también ha alertado contra los discursos que solo contribuyen a polarizar a la sociedad.

Críticas a Illa

En otro orden de cosas, Ibarra ha señalado en su intervención de tono más contundente que la de Vara, como suele ser habitual, que el Estado no puede renunciar nunca a tres cosas: la representación, la coordinación y la cohesión nacional. Y en este sentido primero ha arremetido contra el anuncio del presidente socialista de la Generalitat, Salvador Illa, de tener embajadas de Cataluña, «porque la representación de España solo la tiene el Gobierno español». También ha pedido «resetear» la Constitución para que haya conferencias de presidentes de comunidades autónomas de forma obligada. Y sobre la cohesión nacional ha sido aún más claro: «Yo no acepto el cupo catalán porque la salud de mi nieta no puede depender de que a Cataluña le vaya bien o mal».

«Creo -ha añadido- que vamos a una confederación de los ricos y una federación de los pobres, y eso los socialistas no podemos aceptarlo. Por eso estoy de acuerdo con mi secretario general (Gallardo) cuando se opone al cupo catalán. Y si no le gusta a Ferraz, mala suerte», ha proclamado Ibarra, que le ha negado a la dirección del PSOE el poder de poner y quitar a los dirigentes elegidos. Ibarra reiteró su respaldo a Gallardo, «tienes todo mi apoyo», tras haber empezado diciendo que «igual hubiera hecho con Lara (Garlito, a la que venció en primarias). Lo que hay que hacer no es ganarnos a nosotros mismos, sino ganar el Partido Popular».

«No me preocupa mi liderazgo» ha enfatizado Gallardo al principo de su intervención con la que se ha cerrado el mitin, y en la que ha resaltado el valor de la lealtad. «Se habla de unidad, pero tras los procesos que hemos realizado la unidad es algo que se supone. No sobra nadie, al contrario, necesitamos gente para trabajar a nuestro lado», ha señalado el secretario general de los socialistas extremeños, que ha pedido dejar paso a los optimistas y que no ha nombrado a Pedro Sánchez en su discurso, aunque sí ha destacado políticas del gobierno central.

Gallardo ha comenzado repasando los logros de los gobiernos socialistas de Ibarra y Vara en la región, frente a la actual gestión del PP, y ha pedido «que se pongan en valor las políticas que hace nuestro gobierno en favor de Extremadura», como el salario mínimo. También ha recordado lo bien que marcha la economía, aunque sea un tema que queda solapado ha dicho. El dirigente socialista ha dicho que el PP practica «una política inestable», ha recordado el frenazo al regadío de Tierra de Barros y ha sugerido que la consejera de Agricultura debería haber dimitido o ser cesado por tener un pozo ilegal.

Por otro lado, Rodríguez Ibarra ha pedido que también se reivindique lo que ha mejorado Extremadura y «valoremos mejor lo que hemos hecho, y no estar siempre llorando por lo que habría que hacer». En este sentido, el expresidente ha llegado a reclamar a los últimos galardonados con la medalla de Extremadura (Álvaro Martín, Asunción Gómez y José Pizarro) que «pidan perdón» por no haberse quedado en la región. «Salvo Guardiola y la monja (Josefinas) ninguno de los que habló el Día de Extremadura paga impuestos aquí».

Por su parte, antes, Fernández Vara ha reivindicado las políticas sociales del PSOE, «para que no solo se hereden los dolores y la miseria, y cambiar los destinos de la gente», para lo cual se necesitan impuestos en contra de la supresión que practica la derecha; y se ha referido a la importancia de aprovechar la «industria de la economía verde para poder converger en renta con otros territorios, esa sí que es nuestra batalla», antes de hablar de la financiación autonómica, que no cree realmente en peligro para Extremadura por el Gobierno de Sánchez.

Y Esther Gutiérrez también alertó, sin nombrarla, sobre las políticas de María Guardiola al frente de la Junta: «Algunas piensan que Extremadura comienza con una misma, cuidado con el marketing y la amplia sonrisa».

El acto de los socialistas ha tenido lugar en una nave multiusos y se ha prolongado durante casi dos horas y media, presentado por una pantalla con inteligencia artificial. Irene Pozas, secretaria provincial de Juventudes Socialistas en Cáceres, también ha intervenido y reclamado sobre todo vivienda para los jóvenes en un discurso muy celebrado.